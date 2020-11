Steam Input API Fügt PS5 Controller-Unterstützung hinzu

Dank des neuesten Steam-Client-Updates sind alle Spiele die derzeit die Steam-Input-API verwenden ab sofort mit dem neuen DualSense-Controller der Playstation 5 kompatibel. Da sich laut Steam die Anzahl der Spieler, die einen Controller nutzen, in den letzten zwei Jahren mehr als verdoppelt habe und darüber hinaus auch immer weiter ansteigt, möchte man der Spielerschaft über die Steam-Input-API eine deutlich verbesserte Spielerfahrung mit möglichst sehr begrenzten Entwicklerinvestitionen beziehungsweise ganz ohne Entwickler-Updates bieten. Dazu äußerte sich das Unternehmen wie folgt:

"Millionen genießen täglich den wachsenden Katalog unserer Inhalte mit Controller-Unterstützung. Bei Titeln mit Controller-Unterstützung benutzen weit über 60 % der Spieler dieser Spiele einen Controller. Bei einigen Spielen, wie beispielsweise Sport-Spielen, verwenden 90 % der Spieler einen Controller. Bei Spielern mit PlayStation Controllern war dieser Zuwachs sogar noch höher. In den letzten zwei Jahren ist die Anzahl von Spielsitzungen mit PlayStation Controllern auf Steam von 10,9 % auf 21,6 % gestiegen."

Durch den Einsatz der Steam-Eingabe-API wird somit gewährleistet, dass über 200 Eingabegeräte unterschiedlichster Klassen innerhalb von Steam reibungslos mit den verschiedenen Spieleinhalten funktionieren. Vom Switch Pro Controller bis hin zum Stick, Lenkrad und Tanzpad, einschließlich des Xbox-Controllers, kann nahezu jedes andere Gamepad genutzt werden, um in Spielen wie Death Stranding, No Man's Sky, Horizon: Zero Dawn Funktionen wie LED, das Trackpad, die Vibration und den Gyrosensor zu nutzen.

Momentan sind die genannten Inhalte nur für Anwender verfügbar, die den öffentlichen Beta-Steam-Desktop-Client nutzen. Die plattformweite Unterstützung soll laut Steam nach weiteren Tests möglichst zügig ausgeweitet werden.