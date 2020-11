Razer stellt Cyberpunk 2077 Edition der Viper Ultimate vor

Razer hat in Zusammenarbeit mit CD Projekt RED der Öffentlichkeit eine beidhändige RGB-Gaming-Maus in Cyberpunk-2077-Optik präsentiert, die ab Ende des Monats in den Handel kommen wird. Inspiriert vom Cyberpunk-Setting des Spiels und basierend auf der Viper Ultimate-Maus, soll die kabellose Cyberpunk 2077-Edition für latenzfreies Bewegen in Spielen sorgen. Mit Razers Hyperspeed-Wireless-Technologie und den eigens entwickelten Razer-Switches, die laut Hersteller für mehr als 70 Millionen Klicks ausgelegt sind, verspricht Razer bis zu 25 % mehr Performance als andere herkömmliche kabellose Technologien am Markt.

Unterstützt von hochwertigen PTFE-Pads, dem leichten robusten Speedflex-Kabel und mit einem Gewicht von 74 g arbeitet der neu entwickelte Focus + Sensor mit einer 99,6 % genauen Auflösung und soll so Abtastraten von bis zu 20.000 DPI ermöglichen. Acht programmierbare Tasten an Board, eine maximale Beschleunigung von 50 g, fünf benutzerdefinierte Profile und eine Akku-Laufzeit von bis zu 70 Stunden hat die Razer Viper Ultimate-Cyberpunk 2077-RGB-Gaming Maus auf der Habenseite.

Verfügbar ab dem 23. November mit entsprechender Ladestation inbegriffen und zu einem Preis von 179,99 Euro, kann der Cyberpunk-Nager direkt auf der Homepage des Herstellers erworben werden.