HyperX Pulsefire Haste: Ultraleichte Gaming-Maus ab sofort verfügbar

Mit der HyperX-Pulsefire-Haste-Gaming-Maus bringt HyperX eine weitere Spielermaus in den Handel und erweitert so das eigene Gaming-Repertoire. Das in Wabenschalenoptik gehaltene Design mit dem sich die Maus jeglichen Ballast vom Leibe hält und so nur ein Gewicht von 59 g (ohne Kabel) auf die Waage bringt, soll das Handling verbessern. Ausgestattet mit dem neuen Pixart-PAW3335-Sensor - der Abtastraten von bis zu 16.000 DPI meistern soll - und mit einer Beschleunigungsrate von 40 G, ist der Nager laut HyperX bestens für den Profi-Einsatz gerüstet. Die dabei verwendeten vergoldeten TTC-Micro-Dustproof-Switches an den Tasten die mit einer Anti-Staub-Beschichtung versehen sind, sollen laut Hersteller für weit über 60 Millionen Klicks ausgelegt sein.

Die hochwertigen reibungslosen PTFE-Pads und das leichte, flexible Paracord-USB 2.0-Kabel sollen zusätzlich für bessere Gleitbewegungen sorgen. Sechs programmierbaren Tasten mitsamt integriertem Speicher um ein benutzerdefiniertes Profil anzulegen nennt die Maus Ihr Eigen, eine RGB-Beleuchtung die mittels mitgelieferter HyperX-NGENUITY-Software den eigenen Wünschen entsprechend personalisiert werden kann fehlt ebenso wenig, wie die bereits Vordefinierten DPI-Einstellungen in 400 / 800 / 1.600 und 3.200 DPI.

"HyperX erfüllt weiterhin die sich ständig ändernden Anforderungen der Spielerschaft auf allen Ebenen, einschließlich derer, die eine leichte, plattformübergreifende Maus suchen, die für höchste Spieleleistung ausgelegt ist", sagte Jennifer Ishii, Business Managerin für Mäuse bei HyperX.

"Pulsefire Haste kombiniert das hochwertige Design und den Komfort von HyperX in einer ultraleichten Lösung für schnellere Bewegungen im Spiel und verbesserte Genauigkeit bei Verwendung des mitgelieferten Griffbands, sodass die Spieler ihre Bewegungen in der Welt mühelos projizieren können."

Über den Hauseigenen Shop lässt sich die Maus zu einem kostengünstigen Preis von 60 Euro käuflich erwerben.