Logitech G923 TRUEFORCE: Rennlenkrad mit hochauflösendem Force Feedback

Logitech stellt mit dem G923 TRUEFORCE ein neues Rennlenkrad mit Pedalen vor. Für ein besonders realistisches Spielerlebnis soll ein hochempfindliches Force Feedback-System sorgen.

Das nennt Logitech TRUEFORCE. Der Hersteller beschreibt TRUEFORCE als patentierte, hochauflösende Force-Feedback-Technologie. Durch die Nutzung von Spielphysik und Audio soll sie den Spieler das Motordröhnen, die Reifentraktion, Geländebeschaffenheit und das Lenkrad-Feedback besonders gut spüren lassen. Die entsprechenden Daten werden bis zu 4.000-mal pro Sekunde berechnet. Insgesamt soll das Spielerlebnis so weiter intensiviert werden. Welche Spiele im einzelnen TRUEFORCE unterstützen, verrät die Produktseite. Für PC sind das aktuell Assetto Corsa Competitzione und GRID (2019).

Das Lenkrad zeigt sich mit gebürsteter Metalloptik (Logitech nutzt Stahl und Aluminium) und einer Radabdeckung aus Leder. Eine programmierbare Doppelkupplung soll einen schnelleren und flüssigeren Start ermöglichen. Als Drehzahlanzeige dienen farbige LEDs, die auch vor einem kritischen Wert warnen. Ein integrierter Drehregler ermöglicht die einfache Anpassung von Parametern wie Bodenhaftung, Drehmoment und Bremskraft.

Am PC sind zahlreiche Einstellungen über die G HUB Gaming-Software für PC anpassbar. Damit lassen sich auch mehrere Profile für jedes Spiel erstellen. Komplette Xbox-One- oder PS4-Bedienelemente hat Logitech direkt in das Lenkrad eingebaut. Entsprechend gibt es das G923 TRUEFORCE in zwei Varianten: Eine für Xbox One/Xbox Series X und PC und eine für PlayStation 4, PlayStation 5 und PC.

Die polierten Pedale sollen ebenfalls nicht nur optisch überzeugen. Das neue Bremspedal verspricht mit einer neuen, progressiven Feder ein realistischeres Bremsgefühl und eine bessere Kontrolle. Die Pedalflächen wurden für Manöver mit Ferse und Zehen neu positioniert.

Beide Varianten des Logitech G923 TRUEFORCE sollen in diesem Monat für eine UVP von 399 Euro verfügbar werden. Mit reduzierter Mehrwertsteuer werden daraus 388,95 Euro.