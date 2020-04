ASUS kündigt Electro-Punk Laptops und Peripheriegeräte an

Vor einigen Tagen stellte ASUS stolz der Öffentlichkeit seine komplette von Cyberpunk-inspirierte Hardwarekollektion mit dem Namen Electro-Punk vor. Das aktualisierte ROG-Zubehör und die Geräte verwenden klassischerweise einen schwarzen Hintergrund und werden so laut ASUS, am wirkungsvollsten von den zartrosafarbenen Highlights betont. Zur neuen Electro Punk-Reihe gehören unter anderem das Gaming-Notebook ROG Strix-G15, das Headset ROG Strix-Go 2.4, die TKL-Tastatur ROG Strix-Scope mit der ROG Strix-Impact II-Maus, das ROG Sheath-Mauspad und ein ROG Ranger BP1503-Gaming-Rucksack.

Das ROG Strix-G15 Electro Punk-Gaming-Laptop ist mit einem Intel-Core-i7-Prozessor der zehnten Generation ausgestattet. Die dezente rosa Linie um den Gehäusedeckel und an den Seiten, das leichte rosa durchschimmern am Touchpad-Rahmen, sowie die beleuchteten WASD-Tasten und das Cyberpunk-Pinkfarbene ROG-Logo auf dem Deckel sollen laut Hersteller die perfekte Atmosphäre für Gamer schaffen.

Auch das ASUS ROG Strix-Go 2.4-Gaming-Headset erhält eine optische Electro-Punk-Anpassung. Sowohl das ROG-Logo auf dem Headset, der USB-Typ-C-Dongle sowie das verstellbare Kopfband und der innere Teil der Ohrmuschelkissen setzen nun von auf die rosafarbenen Akzentfarben des Electropunk-Styles. Technisch gesehen bleibt das Headset mit seiner 2,4-GHz-Wireless-Konnektivität ansonsten unverändert.

Die ROG Strix-Scope-TKL- und die ROG Strix-Impact II-Maus wurden ebenfalls mit dem neuen Electro Punk-Farbschema aktualisiert. Auffällige rosa Tasten am Rand heben die Sonderedition der ROG Strix-Scope-TKL Electro Punk-Gaming-Tastatur hervor. Die Hintergrundbeleuchtung der Tasten, das ROG-Logo und die Unterseite leuchten jetzt ebenfalls Electro-Punk-Farben. Ebenso leuchten jetzt an der ROG Strix-Impact II-Gaming-Maus das Scrollrad, Seitentasten und das ROG-Logo in Rosa.

Mit dem ROG Shealth-Mauspad und dem ROG Ranger-BP1503-Gaming-Rucksack rundet ASUS seine Kollektion ab. Mit einem geteilten schwarz-pinkfarbenen Thema und pinkfarbenen Nähten am Rand misst das Mauspad satte 88 x 43 cm und wird mit allen ASUS Electro-Punk-Laptops frei mitgeliefert. Der Rucksack wirkt mit seinem ROG-Sticker im Gegensatz zu seinen technischen Mitstreitern vergleichsweise schlicht, bietet aber genug Platz für allerhand Gaming-Peripherie.

Zu Preisen und Verfügbarkeit hat sich der Hersteller noch nicht geäußert. Diese sollten uns aber in den kommenden Tagen von ASUS mitgeteilt werden.