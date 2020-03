Genesis Thor 420: Neue mechanischer Tastatur mit niedrigem Profil

Mit seiner Thor 420 RGB getauften Tastatur präsentiert Genesis ein neues Low-Profile-Eingabegerät mit blauen und entsprechend flachen mechanischen Tasten. Die Niedrigprofiltastatur verzichtet dabei nicht - so wie es sich für Gamer-Equipment mittlerweile gehört - auf die bereits oben erwähnte RGB-Beleuchtung. Diese lässt sich mittels Software den eigenen Wünschen entsprechend anpassen. Dazu gehören auch Profil- und Makroanpassungen sowie die Wahl zwischen 22 vordefinierten Arbeits- bzw. Effektmodi.

Die hierbei verwendeten Schalter sitzen in einem schicken flach gestaltetem Aluminiumgehäuse und haben laut Hersteller eine durchschnittliche Lebensdauer von über 50 Millionen Klicks. Aufgrund des hörbaren und taktilen Feedbacks, des 1,2-mm-Betätigungswegs und der 45-g-Betätigungskraft, eignet sich die Thor 420 RGB laut Genesis nicht nur für Spiele, sie ist laut Hersteller auch bestens für Office-Anwendungen geeignet.

Einige multimedialen Funktionen der Tastatur sind auf den Tasten F1 bis F12 untergebracht. Neben der Lautstärke und der Musikwiedergabe gibt es auch eine Windows-Tastensperrfunktion, um eine versehentliche Minimierung eines Spiels oder einer Anwendung zu verhindern. Anti-Ghosting und die vielbeschworene N-Key-Rollover-Funktionalität - also die Fähigkeit mehrere Tastenanschläge zeitgleich registrieren zu können - gehören nach Angaben des Unternehmens zum Standardrepertoire des Keyboards.

Mit den Abmaßen von 418 mm in der Breite, 24 mm in der Höhe und 113 mm in der Tiefe ist die Thor 420 RGB mit Ihren insgesamt 104 Tasten (inklusive Nummernblock) relativ schlank gehalten, über eine Handballenablage verfügt das Keyboard indes leider nicht. Das USB-Kabel vom Typ A, ist mit seinem 1,65 Meter lang genug um auch weiter entfernte PCs zu verbinden. Über rutschfesten Gummifüße, die im Alltag für mehr Stabilität sorgen sollen, darf man sich im übrigen auch freuen.

Laut Herstellerangaben soll das Gaming-Keyboard noch in diesem Monat zu einem Preis von knapp 80 Euro verfügbar sein.