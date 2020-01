Die Endgame Gear XM1 Pro soll in zweiter Revision noch besser werden

Die XM1 Pro von Endgame Gear ist eine performante und leichte Gaming-Maus, die den Fokus auf das Wesentliche legt. Im Test konnte sie uns weitgehend überzeugen - trotzdem hat Endgame Gear sie für die zweite Revision noch weiter verbessert.

Die auffälligste Neuerung ist rein kosmetischer Natur. Neben dem schwarzen Modell gibt es von der zweiten Revision jetzt auch eine weiße Version. Dazu gibt es aber auch funktionale Anpassungen. So werden die Mausskates von 0,6 auf 0,8 mm erhöht. Die ohnehin schon gute Gleitfähigkeit der Maus soll so noch weiter zulegen. Und auch einen Kritikpunkt aus unserem Test geht Endgame Gear an. Das gummierte Anschlusskabel der ersten Revision wird durch ein stoffummanteltes Flex Cord-Kabel ersetzt. Das soll flexibler und widerstandsärmer sein und engere Biegeradien ermöglichen.

Ihre bisherigen Stärken behält die XM1 Pro auch in der zweiten Revision bei. Der High-End-Sensor PixArt PMW-3389 arbeitet mit 50 bis 16.000 DPI. Und unter den Haupttasten sitzen vorsortierte Omron 50M-Taster für eine präzise Auslösung. Dabei verspricht die eingesetzte Analog-Technologie Taster-Reaktionszeiten von unter 1 ms. Trotz des geschlossenen Gehäuses wiegt die Maus nur 70 g. Sie ist für Rechtshänder ausgelegt und soll im Claw Grip, Palm Grip und Finger Grip gleichermaßen nutzbar sein.

Auch am Preis ändert sich nichts: Die Endgame Gear XM1 Pro soll auch in zweiter Revision und in beiden Farbvarianten 59,90 Euro kosten.

