Auch in diesem Jahr könnt Ihr mit eurer Stimme den Hersteller des Jahres 2025 auf Hardwareluxx wählen – und zugleich Einfluss auf die EHA Reader Awards 2025 nehmen. Die nominierten Hersteller haben wir bereits vor zwei Wochen vorgestellt. Die Ergebnisse der nun folgenden Abstimmung fließen gemeinsam mit den Stimmen aus den anderen EHA-Mitgliedsländern in die Gesamtwertung ein. Je mehr Leserinnen und Leser von Hardwareluxx teilnehmen, desto klarer zeigt sich, welcher Hersteller 2025 mit seinen Produkten herausragte.

Die Entscheidung über den Hersteller des Jahres liegt vollständig in Eurer Hand. Eure Stimmen gehen direkt in die europaweite Wahl der EHA Reader Awards ein. Dabei zählen natürlich auch die Vorlieben der Communitys auf den anderen Partnerseiten eine entscheidende Rolle.

Zur EHA gehören neben Hardwareluxx aus Deutschland auch KitGuru aus Großbritannien, iO-Tech aus Finnland, PurePC aus Polen, Lab501 aus Rumänien, Geeknetic aus Spanien, Hardware Upgrade aus Italien, Technology Insider aus den Niederlanden und CowCotlandaus Frankreich. Insgesamt wurden über alle Partner hinweg bereits mehr als 500.000 Artikel veröffentlicht – mit einer gemeinsamen Reichweite von 20 Millionen Lesern europaweit.

Unter allen Teilnehmern verlosen wir eine Grafikkarte im Wert von 1.000 Euro. Ihr entscheidet, welcher Hersteller und welches Modell es sein soll – bis zu einem Wert von 1.000 Euro eben. Einzige weitere Voraussetzung ist, dass das jeweilige Modell zum Zeitpunkt bestellbar sein muss.

Unter diesem Link kommt Ihr zur Hersteller-des-Jahres- und EHA-Reader-Awards-Umfrage des Jahres 2025:

Zur Wahl der Hardwareluxx Community Awards und EHA Reader Awards 2025

Danke für Eure Teilnahme und die Stimme! Die Umfrage und das Gewinnspiel laufen bis zum 20. Juli 2025, 12:00 Uhr. Verkündet wird der Gewinner am 23. Juli 2025. Die Gewinner der EHA Reader Awards werden wir dann am 19. August 2025 auf der Gamescom in Köln verkünden. Etwas vorher, schon am 12. August 2025, werden wir die "Hersteller des Jahres" küren.

P.S.: Eure Stimmen werden anonym ausgewertet, wir speichern keinerlei Benutzerinformationen zu Eurer Person. Die E-Mail-Adressen für das Gewinnspiel werden nach der Verlosung wieder gelöscht.