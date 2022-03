Das iPad Air bekommt deutlich mehr Power

Das neue iPad Air bekommt in diesem Frühjahr ein Update, wie es vorab schon vermutet wurde. Nachdem das Design aber bereits an das iPad Pro angepasst wurde, war klar, dass es dieses Jahr nicht schon wieder ein neues Design geben wird. Entsprechend gleicht das iPad Air 2022 optisch dem Vorgänger.

Unter der Haube tut sich hingegen deutlich mehr. Nachdem in der iPad-Reihe der M1-Chip bislang dem Pro-Modell vorbehalten war, bekommt nun auch das iPad Air den M1 spendiert, der im deutlich teureren Geschwister-Modell arbeitet. Apple verbaut eine Version mit 8-Core-CPU, 8-Core-GPU und 8 GB RAM. Entsprechend soll es eine um 60 % gesteigerte Leistung gegenüber dem Vorgänger-Modell besitzen, das den A14-Chip nutzte. Die GPU-Leistung soll sogar um den Faktor 2 steigen, weshalb Apple das neue iPad natürlich gerne auch als Gaming-Device positionieren möchte.

Das Liquid-Retina-Display hat eine Diagonale von 10,1 Zoll und löst mit 2.360 x 1.640 Bildpunkten auf, was in einer gestochen scharfen Darstellung resultiert, wie man sie von den Retina-Displays in der Regel kennt. Mit einer maximalen Helligkeit von 500 nits ist das neue iPad Air auch bestens für den Außeneinsatz geeignet. Begünstigt werden sollte die Arbeit in sehr hellen Umgebungen auch durch das Anti Reflective Coating. Nicht fehlen darf natürlich auch das bekannte True-Tone-Feature, das angepasst an das Umgebungslicht immer für einen möglichst neutralen Weißpunkt sorgen soll. Der DCI-P3-Farbraum soll großzügig abgedeckt werden. Beim Display bleibt also alles beim Alten.

Die Front-Kamera löst mit 12 MP auf und setzt auf ein Ultra-Weitwinkel-Objektiv. Über dieses wird Center Stage realisiert, sodass Nutzer bei FaceTime-Video-Chat immer möglichst zentral im Bild gehalten werden. Apple schließt damit eine Lücke, denn so besitzen ab sofort alle aktuellen iPads dieses Feature. Die rückseitige Kamera hat eine Auflösung von 12 MP. So können auch 4K-Videos produziert werden.

Optional gibt es beim neuen Modell ein 5G-Modem mit Spitzengeschwindigkeiten von 3,5 GBit/s. Für schnelle WLAN-Verbindungen soll ab sofort WiFi6 sorgen. Auch beim USB-C-Anschluss gibt es Fortschritte. Dieser wurde in der neuen Version auf 10 GBit/s beschleunigt und soll nun doppelt so schnell arbeiten, wie es noch beim Vorgänger-Modell der Fall war. Entsperrt wird das Gerät via TouchID, das in den Power-Button integriert wurde.

Das 2022er Modell des iPad Air gibt es in sechs Farben, ab 679 Euro. Dafür gibt es aber nur 64 GB, was in der heutigen Zeit nicht mehr allzu viel ist. Für die 256-GB-Version werden 849 Euro fällig. Das iPad Air 2022 mit 5G-Modem kostet mindestens 849 Euro (64 GB) bzw. 1.019 Euro (256 GB).