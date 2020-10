Soundcore präsentiert neuen Life Q30 Over-Ear-Kopfhörer mit Noise Cancelling

Die zu dem bekannten Lade-Equipment-Hersteller Anker gehörende Firma Soundcore stellte heute mit dem Life Q30 einen neuen Over-Ear-Kopfhörer mit aktivem Noise Cancelling und einer Akkulaufzeit von bis zu 40 Stunden vor.

Die neuen Kopfhörer bilden die Nachfolge-Generation des Soundcore Life Q20-Modells, welches ebenfalls bereits mit aktivem Noise Cancelling und einer langen Akkulaufzeit warb. Beide Aspekte sollen beim neuen Modell aber verbessert worden sein. So absorbieren die neuen Life Q30 laut Herstellerangaben bis zu 95 % von störenden Außengeräuschen und sollen so ein ungestörtes Musik-Erleben ermöglichen. Die Audio-Treiber des Kopfhörers besitzen einen Durchmesser von 40 mm und bestehen aus einer Seidenmembran. Der Frequenzbereich soll sich hierbei bis zu Höhen von 40 kHz erstrecken. Zum Vergleich: Die meisten Kopfhöher in diesem Segment schaffen nur 20 kHz. Darüber hinaus ist das Gerät für High-Res-Audio zertifiziert und kann damit Titel mit einer höheren Abtastrate als 48 kHz und einer Sampling-Tiefe von mehr als 16 Bit verarbeiten.

Das hybride, aktive Noise Cancelling besitzt drei Modi: Transport-Modus, Indoor-Modus, Outdoor-Modus. Die Unterschiede liegen darin, welche Geräusche die Kopfhörer filtern und in welcher Intensität sie dies tun. So soll der Transport-Modus beispielsweise Zugfahrten und Flugreisen angenehmer machen, in dem der Lärm von Gleisen und Motoren eliminiert wird. Der Indoor-Modus konzentriert sich vor allem auf höherfrequente Geräusche, um etwa Hintergrund-Gespräche zu filtern und der Outdoor-Modus filtert vor allem mittel- und tieffrequente Geräusche, wie etwa Verkehr. Außerdem sollen bei Kopfhöhen oft auftretende Wind-Geräusche gezielt gefiltert werden. Ebenfalls integriert ist ein sogenannter Transparenz-Modus, dieser ermöglicht es dem Träger, durch ein zweisekündiges Halten der rechten Ohrmuschel, Umgebungsgeräusche wieder ungefiltert war zunehmen.

Der integrierte Akku besitzt laut Herstellerangaben eine Spielzeit von bis zu 40 Stunden mit aktivem NC und wird per USB-Typ-C aufgeladen. Ohne Noise Cancelling sollen sogar 60 Stunden möglich sein. Die Verbindung zum Smartphone oder anderen Geräten gelingt wahlweise über Bluetooth 5.0 oder einen 3,5-mm-Klinkenstecker. Ebenfalls wird NFC unterstützt sowie Multi-Connect, womit zwei Wiedergabequellen gleichzeitig mit den Kopfhörern verbunden werden können.

Die Kopfhörer gibt es ab sofort bei Amazon für 79,99 Euro. Bis zum 25. Oktober um 23 Uhr bietet Soundcore zusätzlich den Rabatt-Code "DESCLIFEQ30", mit dem Käufer 25 % Nachlass bekommen und die Kopfhörer dadurch für 59,99 Euro erwerben können.