Ein neues Set aus der Reihe der Videospiel-Repliken von LEGO könnte noch in diesem Jahr erscheinen. Berichten zufolge arbeitet der dänische Hersteller an einer detailgetreuen Nachbildung der ursprünglichen Sony PlayStation. Das Modell soll sich vor allem an erwachsene Sammler richten und damit in eine Produktkategorie fallen, die bereits mehrere Nachbildungen klassischer Spielehardware umfasst.

Nach Angaben des bekannten Szene-Insiders lego_minecraft_goat soll das Set im Dezember veröffentlicht werden. Der Bausatz wird demnach aus 1.911 Einzelteilen bestehen und neben der Konsole mindestens einen passenden Controller enthalten. Der erwartete Verkaufspreis liegt bei rund 159,99 Dollar.

Im Vergleich zu anderen LEGO-Modellen mit Gaming-Bezug fällt die Teilezahl damit etwas geringer aus. Das Set zur Atari 2600 umfasst beispielsweise 2.532 Bauteile, während das Modell der Nintendo Entertainment System sogar auf 2.646 Elemente kommt. Beide Sets enthalten neben der eigentlichen Konsole zusätzliche Bauelemente, etwa Module oder ein nachgebildetes Fernsehgerät mit Spielszenen. Es ist davon auszugehen, dass die PlayStation-Replik in ihrer Größe zumindest mit den Konsolenkomponenten dieser Sets vergleichbar sein wird.

Sollte sich die Berichte bestätigen, würde die LEGO-Version der ersten PlayStation das Portfolio um eine weitere ikonische Spielekonsole erweitern. Ziel dieser Sets ist es, bekannte Geräte möglichst detailgetreu im Miniaturformat nachzubilden. Dabei werden charakteristische Designelemente wie Gehäuseformen, Bedienelemente und Anschlüsse in modulare Bausteinstrukturen übersetzt.

Produkte rund um die Marke PlayStation sind für LEGO kein Neuland. In den vergangenen Jahren erschienen bereits Sets zur Spielreihe Horizon Forbidden West. Dazu gehört unter anderem ein Modell des Tallneck-Roboters aus dem Spiel, das sich ebenfalls an erwachsene Bau-Enthusiasten richtet. Zusätzlich wurde ein kleineres Set veröffentlicht, das im Zusammenhang mit dem Spiel LEGO Horizon Adventures steht.