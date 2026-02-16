Werbung

Teure Grafikkarten, teurer Speicher, fast überall steigende Hardwarepreise. Es ist aktuell nicht einfach, sich den Kauf neuer Hardware schönzureden. Auswirkungen haben die Preise aber natürlich auch auf die kommenden Konsolengenerationen. Valve hat die Steam Machine wegen der gestiegenen Preise schon vom ersten Quartal auf die zweite Jahreshälfte verschoben. Einen finalen Preis wollte man ebenfalls noch nicht nennen.

Stand Februar 2026 gibt es keinen offiziellen Termin für die PlayStation 6. Ein Bericht bei Bloomberg (aus dem Videocardz zitiert) legt nun nahe, dass Sony eine Verschiebung der PlayStation 6 in Betracht zieht. Diese soll dann nicht mehr vor 2028 oder gar erst 2029 erscheinen.

Welche Auswirkungen dies auf die Entwicklung des dazugehörigen Chips von AMD hat, ist nicht bekannt. Gerüchten zufolge soll hier eine RDNA-5-Grafikeinheit zum Einsatz kommen. Die ebenfalls vermuteten 30 GB an Systemspeicher sind aber wohl der Hauptgrund, warum der teure Speicher für eine Verschiebung sorgen könnte.

Ebenfalls bereits seit einigen Wochen wird vermutet, dass Nintendo den Preis der Switch 2 anheben wird. Der Bericht von Bloomberg geht auch auf dieses Thema ein und spricht davon, dass aufgrund der gestiegenen Preise innerhalb der Lieferkette eine Preisanhebung der Konsole im Jahr 2026 geplant sei.

Beide Unternehmen haben sich diesbezüglich bisher nicht offiziell geäußert und es ist auch nicht davon auszugehen, dass dies noch der Fall sein wird. Bis Sony über die PlayStation 6 sprechen wird, wird ohnehin noch einige Zeit vergehen – egal, ob diese nun verschoben wird oder nicht.