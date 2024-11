Werbung

Sony hat die Funktionalität seines Handheld-Geräts PlayStation Portal mit einem neuen Systemupdate erweitert, das Cloud-Streaming in einer Beta-Version einführt. Bisher konnten Nutzer das Gerät ausschließlich für Remote-Play verwenden, doch nun lässt sich eine Auswahl von 120 PlayStation-5-Spielen direkt aus der Cloud streamen. Dies macht die PlayStation Portal deutlich attraktiver, da sie nicht mehr zwingend an eine lokale PS5 gebunden ist.

Die Beta steht aktuell in Ländern wie Deutschland, Österreich und der Schweiz zur Verfügung. Voraussetzung für die Teilnahme ist eine aktive PlayStation Plus Premium-Mitgliedschaft. Technische Mindestanforderungen sind eine Internetverbindung mit mindestens 5 MBit/s (für 720p) oder 13 MBit/s (für 1080p bei 60 FPS). Funktionen wie haptisches Feedback, adaptive Trigger und Bewegungssensoren bleiben dabei vollständig erhalten. Spielstände werden automatisch über den Cloud-Speicher von PlayStation Plus synchronisiert, was eine nahtlose Spielerfahrung ermöglicht.

Das Cloud-Streaming unterstützt derzeit ausschließlich PlayStation-5-Titel. Ältere Generationen wie PS3- oder PS4-Spiele sowie Funktionen wie Game-Trials oder der Party-Voice-Chat sind noch nicht verfügbar. Ebenso fehlen der Create-Button und 3D-Audio, wobei Sony angekündigt hat, diese Funktionen bis zur finalen Version zu ergänzen.

Mit der Integration von Cloud-Streaming entwickelt Sony die PlayStation Portal von einem reinen Remote-Play-Gerät zu einer flexibleren Gaming-Plattform. Diese Neuerung könnte vor allem Spieler ansprechen, die ihre PS5-Inhalte auch unterwegs genießen möchten. Zwar bringt die Beta noch Einschränkungen mit sich, dennoch markiert sie einen bedeutenden Schritt in Sonys Strategie, das Spielerlebnis weiter zu modernisieren.