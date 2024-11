Werbung

In wenigen Tagen kommt die PlayStation 5 Pro in den Handel, die bereits vorbestellt werden kann. Im spanischsprachigen Raum scheinen die ersten Konsolen aber bereits im Umlauf zu sein und so gibt es ein vollständiges Datenblatt und ein erstes Teardown der Konsole.

Aus dem Video (unten eingebunden) lassen sich einige Design-Änderungen der PlayStation 5 Pro entnehmen. So ist die CMOS-Batterie, sollte sie denn einmal Probleme machen, nun leichter zugänglich. Zudem scheint Sony den Lüfter etwas kleiner (geringerer Durchmesser und Dicker) gestaltet zu haben, was in Anbetracht eines noch kommenden Punktes sicherlich interessant werden dürfte.

Denn, laut Datenblatt (siehe Posting auf X) steigt die maximale Leistungsaufnahme der Konsole von 350 W der PlayStation 5 auf 390 W für die PlayStation 5 Pro. Ob und in wie weit der kleinere Radiallüfter hier eine Rolle spielt, werden die Ersteindrücke der Lautstärke beweisen müssen. Offenbar aber schafft es Sony mit einem kompakteren Lüfter-Design hier mehr Abwärme abführen zu können. Inwieweit es auch Änderungen am Kühlkörper und den Heatpipes gibt, ist bisher nicht genauer untersucht worden.

Zur Kühlung bzw. als Interface-Material setzt Sony auch bei der PlayStation 5 Pro auf Flüssigmetall und sichert dies mit einem Schaumstoff rund um dem SoC ab.

Zudem verkündet das Datenblatt, dass es zu den schon vorhandenen 16 GB an GDDR6-Speicher nun auch noch 2 GB DDR5 gibt, die vermutlich dem Betriebssystem exklusiv zur Verfügung stehen bzw. von diesem verwendet werden, sodass die 16 GB GDDR6-Speicher der Ausführung der Spiele vorbehalten bleiben.

Die weiteren technischen Daten offenbaren dann aber keinerlei Neuigkeiten. Mit 3,1 kg ist die PlayStation 5 Pro etwas leichter als beispielsweise die PlayStation 5 Digital-Edition. Für eine stationäre Konsole aber sollte das Gewicht keinerlei Rolle spielen.

Die Hardware der Konsolen

PlayStation 5 Pro PlayStation 5 Slim PlayStation 5 PlayStation 4 Pro SoC Viola

Oberon Plus Oberon Neo Fertigung TSMC 4 nm TSMC 6 nm TSMC 7 nm TSMC 16 nm CPU 8x Zen 2

bis zu 3,85 GHz 8x Zen 2

bis zu 3,5 GHz 8x Zen 2

bis zu 3,5 GHz 8x Jaguar

bis zu 2,1 GHz GPU 60 CPUs "RDNA 3.5"

bis zu 2,18 GHz 36 CPUs RDNA 2

bis zu 2,2 GHz

36 CPUs RDNA 2

bis zu 2,2 GHz 36 CPUs GCN

bis zu 911 MHz FP32-Rechenleistung 16,75 TFLOPS 10,3 TFLOPS 10,3 TFLOPS 4,2 TFLOPS Speicher 16 GB GDDR6

18 GBit/s

576 GB/s

+ 2 GB DDR5 16 GB GDDR6

14 GBit/s

448 GB/s

16 GB GDDR6

14 GBit/s

448 GB/s 8 GB GDDR5

1 GB DDR3

7 GBit/s

218 GB/s SSD 2 TB SSD 1 TB SSD 825 GB SSD 1 TB HDD Preis 799,99 Euro 450/550 Euro 400/500 Euro 400 Euro

