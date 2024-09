Werbung

Bereits seit Monaten wird über eine mögliche PlayStation 5 Pro spekuliert. Doch in den vergangenen Tagen verdichteten sich die Hinweise darauf, dass eine Vorstellung bald erfolgen könnte. Für den morgigen 10. September hat Sony über die sozialen Medien einen geplanten Livestream angekündigt, der neun Minuten lang sein soll.

Mark Cerny ist seit 2007 der leitende Hardware-Architekt bei Sony und präsentierte die technische Basis der PlayStation 3 und 4 sowie der letzten PlayStation 5. Welche Details der Stream enthalten wird, nennt Sony nicht. Beschrieben ist dies nur mit: "Join us for a streamed presentation hosted by Mark Cerny, Lead Architect of the PS5 console. The 9-minute Technical Presentation will focus on PS5 and innovations in gaming technology."

Allerdings spricht das kurze Video von "The journey continues" - viel eindeutiger könnte Sony nicht auf eine PlayStation 5 Pro hinweisen.

Angekündigt ist der Stream für den 10. September 17:00 Uhr deutscher Zeit. Wir sind gespannt ob Sony die PlayStation 5 Pro nun endlich offiziell vorstellen wird und ab wann diese erhältlich sein wird.