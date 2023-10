Werbung

Das US-Unternehmen Analogue hat sich auf die Produktion von Retro-Konsolen spezialisiert. In der Vergangenheit wurden bereits viele Klassiker neu aufgelegt. Unter anderem der Game Boy unter dem Namen Analogue Pocket.

Nun wurde die nächste Konsole aus der Retroschmiede angekündigt. Im Jahr 2024 soll eine Neuinterpretation des Nintendo 64 erscheinen. Das Original erschien 1996 in Japan und 1997 in Europa. Wie der Name schon verrät, handelte es sich hierbei um die erste 64-Bit Konsole. Sie verkaufte sich knapp 33 Millionen mal. Mit 12 Millionen verkauften Exemplaren ist Super Mario 64 das mit Abstand erfolgreichste Spiel für die Plattform.

Für ihre Analogue 3D genannte Neuinterpretation verspricht Analogue nun eine Auflösung von 4K. Eine 100-%-ige Kompatibilität mit allen Original-Modulen, unabhängig vom Ursprungsland, wird ebenso angekündigt. Die Konsole wird über Bluetooth und 2,4 g verfügen. Vier Kontrolleranschlüsse im "Original-Style" sollen den Retro-Look perfektionieren. Alles wurde über FPGA realisiert und als Software ist das hauseigene Analogue-OS aufgespielt.

Wer über Updates auf dem Laufenden bleiben möchte und weitere Informationen sucht, findet diese auf der offiziellen Seite. Dort gibt es auch schon einige Teaser-Bilder, die einen ersten Blick auf Kontroller und Konsole ermöglichen. Dieser lässt allerdings noch sehr viel Raum für Interpretation.