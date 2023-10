Werbung

Microsoft bringt ein neues Angebot auf den Markt. Das Unternehmen bündelt darin seine Xbox Series S mit drei Monate des Xbox Game Pass Ultimate. Noch in diesem Monat wird das Xbox Series S "Starter Bundle" weltweit für 299,99 US-Dollar, hierzulande 299,99 Euro, an den Start gehen. Ab dem 31. Oktober soll es dann offiziell verfügbar sein, vorbestellen lässt sich das Paket aber bereits jetzt.

Bei der Xbox Series S selbst handelt es sich allerdings um das reguläre weiße 512 GB-Modell, nicht um die neuere schwarze Version mit 1 TB Speicher. Mit der beigelegten Ultimate-Version des Xbox Game Pass können die Nutzer das Angebot zudem über die Konsole hinaus ausdehnen. Denn mit diesem ist es möglich, Xbox-Spiele auch auf ein mobiles Gerät zu streamen.

Für Interessierte am Xbox Game Pass könnte das Angebot durchaus interessant sein. Microsoft stellt über den Dienst hunderte von Spielen zur Verfügung, die in regelmäßigen Abständen ausgetauscht werden, darunter auch neue Spiele, die streckenweise direkt am Release-Tag in das Angebot aufgenommen wurden. In der Ultimate Version enthalten ist zudem noch eine kostenlose EA Play-Mitgliedschaft, die Zugang zu einer Sammlung der beliebtesten Spiele von EA ermöglicht. Dazu gesellen sich noch ein paar weitere kostenlose Vorteile, einschließlich einiger In-Game-Inhalte und weiterer Partnerangebote. Regulär kostet der Xbox Game Pass Ultimate-Zugang 14,99 Euro im Monat.

Ungewöhnlich ist, dass Microsoft drei Monate des Xbox Game Pass Ultimate mit seiner Konsole bündelt. Normalerweise fügt das Unternehmen im Rahmen von Werbeaktionen lediglich einen einmonatigen Zugang hinzu. Es dürfte sich bei der Aktion wohl um ein Weihnachtsangebot für die Xbox Series S handeln. Dieses wäre dabei erst das zweite, welches von offizieller Seite des Unternehmens initiiert wurde. Im letzten Jahr hatte Microsoft die Xbox Series S vorübergehend schon mal im Preis gesenkt, auf 249,99 Dollar.