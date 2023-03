Werbung

Die PlayStation 5 von Sony erhält ein umfassendes Systemsoftware-Update das mit einigen, von der Community gewünschten Features, aufwarten kann. Allen voran die Einführung des Discord-Sprachchat wurde sehnsüchtig erwartet.

Damit wird es Nutzern ermöglicht mit Freunden auf vielen anderen Spieleplattformen in Kontakt zu treten. Voraussetzung ist, dass dafür zunächst das Discord- und das PlayStation Network-Konto miteinander verknüpft werden. Sollten das Nutzer bereits im Vorfeld getan haben, so müssen sie dies mit dem Update erneut wiederholen, um auf die neuen Berechtigungen für den Discord-Sprachchat Zugriff zu erhalten. Geschah dies im Rahmen der Beta-Phase der neuen Systemsoftware, so ist dieser Schritt nicht mehr erforderlich.

Dazu gesellen sich weitere soziale Funktionen. So lässt sich nun unter anderem direkt aus dem Profil eines Freundes eine Anfrage zur Bildschirmfreigabe senden oder umgekehrt der Bildschirm für einen Freund freigeben. Eine neue Kachel "Freunde, die spielen" ermöglicht es Nutzern zu sehen, welche seiner Freunde das entsprechende Spiel bereits besitzen, wer online ist und wer das Spiel gerade spielt. Screenshots oder Clips können nun manuell ausgewählt und von einer PS5 in die PS App hochgeladen werden, von wo sie in sozialen Medien oder mit Freunden geteilt werden können.

Neu ist ebenfalls eine Unterstützung der variablen Bildwiederholfrequenz (VRR) für 1440p an VRR-kompatiblen HDMI-2.1-Displays. Dies verspricht den Spielern eine flüssigeren Darstellung des Spielablaufs.

Auch ein Datentransfer von PS5 zu PS5 ist nun möglich. Damit lassen sich Daten wie Spiele, Speicherdaten, Benutzereinstellungen, Screenshots und Videos, über ein lokales WLAN-Netzwerk oder ein LAN-Kabel auf eine andere PS5-Konsole übertragen. Zudem kann die Software des DualSense Wireless-Controllers so über eine drahtlose Verbindung aktualisiert werden. Der Screenreader wurde großzügig überarbeitet und soll jetzt mit detaillierteren Hinweisen die Navigation auf der Konsole erleichtern.