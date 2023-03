Werbung

Valves unermüdliche Arbeit an seiner eigene Kompatibilitätsschicht Proton trägt beeindruckende Früchte. Dem Steam Deck, welches auf ein Arch-basiertes Linux setzt, stehen mittlerweile über 8.000 Spiele zur Verfügung, die entweder offiziell verifiziert oder als spielbar markiert sind. Dem gegenüber stehen noch 2.571 Titel die als nicht unterstützt gelten.

Allerdings sagt diese Einordnung nicht aus, dass die Spiele tatsächlich nicht funktionieren. Viele der Titel lassen sich dennoch auf dem Steam Deck, oder einem anderem Linux-Client mit Steam, ausführen. Sie sind lediglich noch nicht durch das formale Deck Verified System verifiziert worden. Zu den Titeln die erst kürzlich offiziell verifiziert wurden sind unter anderem Cyberpunk 2077, Resident Evil 3 und Warhammer 40,000: Battlesector.

Auch das neue Hagwarts Legacy war von Beginn an spielbar und war laut Valve auch das meistgespielte Spiel auf dem Steam Deck im vergangenen Monat. Der Konzern hat auf Twitter eine Liste veröffentlicht, die die 20 meistgespielten Spiele nach Stunden auf dem Deck für Februar auflistet. Darunter finden sich auch Schwergewichte wie Elden Ring, Red Dead Redemption 2, The Witcher 3: Wild Hunt, Grand Theft Auto V, Fallout 4 und Cyberpunk 2077.

Mit der bald erscheinenden Proton Version 8 werden zudem wichtige Neuerungen in das Kompatibilitätswerkzeug von Valve mit einfließen, die das Tool nochmal erheblich voranbringen werden. So schafft damit auch die aktuelle DXVK 2.1 Version ihren Einzug, die vor allem dadurch auffällt, dass sie Stottern durch Shader-Kompilierung in vielen Spielen beseitigt, indem Vulkan-Shader bereits zu dem Zeitpunkt kompiliert werden, zu dem das Spiel seine D3D-Shader lädt. Wer diesbezüglich schonmal schnuppern will kann seine Proton Version auf Experimental umstellen. Das neue Wine 8.2 hat ebenso schon vor Kurzem seinen Weg in diese Version gefunden.