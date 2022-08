Sony DualSense-Edge-Wireless-Controller: Besonders anpassbarer Controller für die PS5

Sony selbst hat einen neuen Controller für die PlayStation 5 angekündigt. Der DualSense Edge Wireless-Controller soll extrem anpassbar sein und damit besonders anspruchsvolle Konsolenspieler ansprechen.

Laut Sony bietet der DualSense-Edge-Wireless-Controller eine Reihe von hardware- und softwarebasierter Anpassungsmöglichkeiten, die ihn individueller nutzbar machen. So können Tasteneingaben neu belegt oder deaktiviert und die Empfindlichkeit von Stick sowie Totzonen angepasst werden. Für jeden Trigger lassen sich Distanz und Totzonen individuell anpassen. Die gewünschten Einstellungen können in spezifischen Profilen gespeichert werden. Auch ein schneller Wechsel zwischen diesen Profilen ist möglich - beispielsweise, um unterschiedliche Setups für verschiedene Spiele zu nutzen.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Der Controller erhält eine eigene Benutzeroberfläche. Über die Fn-Taste kann das Setup so mitten im Spiel angepasst werden. Neben Anpassungen der Tastenbelegung und dem Profilwechsel, lässt sich z.B. die Lautstärke für Spiel und Chat anpassen.

Auch direkt an der Hardware sind Anpassungen möglich. So gibt es gleich drei Arten von Stickkappen: Standard, hohe Rundkappe und niedrige Rundkappe. Bei den Rücktasten hat man die Wahl zwischen halbrunder und Hebelrücktaste. Die entsprechenden Sets gehören genau wie ein geflochtenes USB-C-Kabel und eine Schutztasche zum Lieferumfang. Selbst die einzelnen Stickmodule sind bei Bedarf austauschbar. Sony will Ersatz-Stickmodule separat anbieten.

Der DualSense-Edge-Wireless-Controller bietet, wie auch der reguläre DualSense Wireless-Controller, haptisches Feedback, adaptive Trigger, ein integriertes Mikrofon und Bewegungssteuerungen. Das Design soll vertraute Elemente anderer PlayStation-Controller aufgreifen. So erhält der DualSense-Edge-Wireless-Controller ein vom DualSense-Controller inspiriertes Schwarz-Weiß-Farbschema und ein Muster aus PlayStation-Formen auf Touchpad und Triggeroberflächen.

Sony will in den nächsten Monaten weitere Informationen zum DualSense-Edge-Wireless-Controller liefern - darunter auch den Zeitpunkt der Veröffentlichung. Es dürfte also noch etwas dauern, bis der Pro-Controller für die PlayStation 5 wirklich verfügbar wird.