Game Trials: Sony bringt neues Spiele-Test-Feature

Sony plant offenbar die Implementierung einer neuen Möglichkeit für das Testen von Spielen vor dem potentiellen Kauf. Das neue Feature namens "Game Trials" ermöglicht es Spielern demnach, einen Titel in vollem Umfang anzuspielen. Die einzige Begrenzung bildet nach aktuellen Informationen lediglich die Spielzeit. Wie Eurogamer berichtet, bietet Sony die neue Funktion momentan nur in Großbritannien an. Zudem lassen sich aktuell nur zwei Titel mit Game Trials nutzen, nämlich "Death Stranding" sowie "Sackboy: A Big Adventure".

Interessanterweise unterscheidet sich die mögliche Spielzeit, je nachdem, um welches Spiel es sich handelt. Während "Death Stranding" dem Spieler sechs Stunden zum Testen offeriert, ermöglicht "Sackboy: A Big Adventure" lediglich eine Testphase von fünf Stunden. Zudem gibt es eine weitere Krux: Die Messung der Spielzeit startet bei einigen Nutzern offenbar bereits bei dem Start des Downloads. Bei großen Titeln wie Death Stranding (70 GB), kann dies vor allem für Spieler mit einer langsameren Internetleitung zum Problem werden. Durch die lange Downloadzeit kann die eigentliche Spielzeit zum Testen schnell auf wenige Stunden herunterschrumpfen, oder gar ganz verfallen.

Da es sich um ein recht neues und experimentelles Feature handelt, ist aktuell noch unklar, ob dies von Sony beabsichtigt ist, oder aber ob es sich um einen Fehler handelt, der noch behoben wird. Die Nutzung von Game Trials ist zudem momentan bis zum 28. Oktober 2021 befristet. Wann der Dienst wiederkommt und ob auch eine Ausweitung auf weitere Spiele sowie ein Release in anderen Gebieten geplant ist, bleibt abzuwarten.

Bei Preisen von bis zu 80 Euro pro Titel, scheint eine erweiterte Testphase aber in jedem Fall ein sinnvolles Feature zu sein.