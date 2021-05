Playstation Network: Sony investiert in Discord

Der CEO von Sony Interactive Entertainment (SIE) Jim Ryan hat in einem Blogeintrag bekannt gegeben, dass sein Unternehmen in den Kommunikationsdienst Discord investiert hat. Demnach sei man eine Partnerschaft mit Discord eingegangen, deren Ziel es ist, den Dienst in das Playstation Network zu integrieren.

So sollen Spieler bereits Anfang nächsten Jahres sowohl von der Konsole als auch von unterwegs mit der Playstation-App auf Discord zugreifen können. Wie die Integration des Dienstes in das bestehende Playstation-Ökosystem genau von statten gehen soll, ist noch nicht bekannt. Denkbar wäre demnach eine Hybrid-App oder aber nur eine Schnittstelle in den bisherigen Systemen, die Nutzer auf ihre Discord-Profile weiterleitet.

Discord hat in den vergangenen Jahren immer mehr an Beliebtheit gewonnen. Vor allem unter Gamern wird der Text- und Voice-Messenger gerne genutzt, um während gemeinsamen Spielen kommunizieren zu können. Inzwischen gehört der Dienst mit über 140 Millionen aktiven Nutzern pro Monat zu den größten seiner Art.

Auch die Konkurrenz erkennt das Potential des Messengers. So wollte Microsoft den Dienst erst kürzlich für eine Summe von 10 Milliarden US-Dollar übernehmen, Discord lehnte das Angebot jedoch ab.