Nach Switch und PS4: Auch DualSense-Controller der PS5 leiden an Joystick-Drift

In den vergangen Jahren wurden immer wieder Berichte von Nintendo-Switch-Nutzern bekannt, die sich über ein Phänomen, welches als "Joystick-Drift" bekannt ist, beklagten. Aufgrund eines Defekts, bei dem der Joystick selbstständig Eingaben tätigt und im schlimmsten Fall ein Spielen unmöglich macht, wurden sogar bereits mehrere Sammelklagen gegen Nintendo angestrebt.

Doch auch die Controller anderer Hersteller scheinen von dem Problem betroffen zu sein. So berichteten einige PS4- sowie Xbox-One-Nutzer von einem derartigen Defekt an den jeweiligen Controllern. Auch wenn der Joystick Drift bei genannten Konsolen wohl nicht ganz so stark vertreten zu sein scheint, wie man es bei der Switch vermutet.

Nun tauchen im Netz zunehmend Erfahrungsberichte von Nutzern der PlayStation 5 auf, welche von demselben Fehler handeln. So scheinen neue Modelle des im Zuge des PS5-Releases ebenfalls erschienenen DualSense-Controllers betroffen zu sein. Spieler können jedoch beruhigt sein, da der Defekt von der Garantie abgedeckt wird. Jedoch gibt es mindestens zwei große Nachteile: Einerseits greift die Garantie nur in den ersten zwölf Monaten. Zum Anderen dauert die Reparatur einige Tage, weshalb Spieler in dieser Zeit auf ihre PlayStation 5 verzichten müssen, sofern nicht mehrere Controller vorhanden sind. Darüber hinaus scheint der Joystick-Drift bei einigen Nutzern nach einiger Zeit trotz Reparatur wieder zurückzukehren.

Wer Probleme mit den geisterhaften Eingaben auf seiner PS5 hat, sollte sich möglichst bald beim offiziellen Hardware-Support von Sony melden.