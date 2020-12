Produktionsvolumen wird erhöht: PS5 bisher 3,4 Millionen Mal verkauft

Aus Zuliefererkreisen will das Branchenmagazin DigiTimes zusammengetragen haben, dass Sony inzwischen 3,4 Millionen PlayStation-5-Konsolen verkauft hat. Seit dem 12. November 2020 wird die neue Konsolen in zwei Versionen in den USA und Japan verkauft. Am 19. November erfolgte der Verkaufsstart in Europa.

Von Anfang an war die PlayStation 5, genau wie die Xbox Series X und Series S, kaum erhältlich – vor allem nicht zur unverbindlichen Preisempfehlung von 499 Euro für die Standardversion und 399 Euro für die Digital Edition. Wiederverkäufer verlangen teilweise mehr als den doppelten Preis. Zwar gelangen immer mal wieder geringe Stückzahlen in den Handel, den Bedarf decken können diese aber noch lange nicht. Auch für das erste Quartal 2021 geht Sony von einer weiterhin großen Nachfrage aus. Da die Konsole dann auch in weiteren asiatischen Ländern verfügbar sein soll, verteilen sich die produzierten Stückzahlen auf weitere Regionen und Länder.

Sony nannte bisher keine offiziellen Verkaufszahlen. Im Rahmen der Bekanntgabe der letzten Geschäftszahlen gab man ein Ziel von 5 bis 6 Millionen produzierten Konsolen bis Ende März 2021 vor. Dies bedeutet aber noch nicht, dass diese Stückzahlen bis dahin auch in den Handel gelangt sind. Bei jetzt schon vermuteten 3,4 Millionen Konsolen sind 5 bis 6 Millionen bis Ende März aber durchaus realistisch. Zwischenzeitlich war wohl auch schon von 10 Millionen Geräten die Rede.

DigiTimes will aber auch dazu aus Zuliefererkreisen eigene Zahlen haben. So soll Sony zusammen mit AMD und TSMC an einer möglichen Erhöhung der Produktionskapazitäten arbeiten. Ganz so einfach dürfte dies aber nicht sein, da TSMC bereits vollständig ausgelastete Produktionsstraßen vorzuweisen hat und entsprechende Kapazitäten weit im Vorfeld gebucht werden müssen. Eine spontane Erhöhung der Kapazitäten ist also nicht so einfach. Hinzu kommt, dass die Chips zwar bei TSMC gefertigt werden, die Konsole als solches aber auch hergestellt bzw. zusammengeschraubt werden muss. Auch hier dürfte es nicht ganz so einfach sein die Kapazitäten so einfach zu erhöhen. Bis Ende 2021 sollen 16,8 bis 18 Millionen PlayStation-5-Konsolen hergestellt werden.

Noch immer also lässt sich schwer abschätzen, ab wann die PlayStation 5 (und auch die Xbox Series X und Series S) in ausreichenden Stückzahlen verfügbar sein wird. Irgendwann im Frühjahr aber dürfte sich die Situation etwas entspannen.