Apple will sein TV-App auch auf die Playstation und Xbox bringen

Gestern berichtete Windows Central auf Twitter, dass Apple plane, seine TV-App auch auf die Xbox zu bringen. Andere übereinstimmende Medienberichte lassen auch einen geplanten Launch auf der Playstation wahrscheinlich wirken. Die TV-App ist Apples eigene Streaming-Lösung, untypischerweise für den Tech-Giganten gibt es bei diesem Dienst keine exklusive Bindung an Apple eigene Hardware. So kann man die TV-App auch auf Samsung Smart-TVs, Amazon Fire-TV-Geräten oder Set-Top-Boxen von Roku nutzen. Auch ist es möglich via Apple-TV auch andere Streaming-Services dazu zu buchen. Zusätzlich wird Apple-TV+ angeboten, eine Plattform für exklusive Inhalte. Nun möchte Apple die Reichweite des Dienstes offenbar weiter ausbauen und plant zu diesem Zweck in Zukunft auch auf den Konsolen vertreten zu sein.

Angeblich umfasst die Unterstützung neben den neuen, im November erscheinenden Konsolen Xbox Series X und Playstation 5, auch die Vorgänger-Versionen Playstation 4 und Xbox One. Des weiteren soll eine Betaphase schon bald verfügbar sein. Ein offizielles Statement von Apple über das Angebot gibt es bisher nicht. Es ist jedoch anzunehmen, dass sich das Angebot auf den Konsolen nicht großartig von dem Funktionsumfang auf den bisher unterstützten Plattformen unterscheiden wird.