Konami gibt neuen Releastermin für die Retrokonsole Turbografx-16 Mini bekannt

Die japanische Spieleschmiede Konami hat jetzt einen offiziellen Releasetermin für ihre neue Minikonsole Turbografx-16 Mini verkündet. Sie soll ab dem 22. Mai 2020 im Handel erhältlich sein. Jedoch gilt dies zunächst für die US-Variante der Konsole. Ein genauer Termin für die Veröffentlichung in Europa (PC Engine Core Grafx mini) steht zwar noch nicht fest, allerdings gab Konami bekannt, dass dieser bald folgen soll. Laut Aussagen der Japaner ist ein Release in Deutschland derzeit nicht geplant. Eigentlich sollte die Konami-Konsole bereits im März erhältlich sein, die Veröffentlichung wurde jedoch aufgrund der Corona-Pandemie verschoben.

Insgesamt sollen 57 Spiele im Lieferumfang enthalten sein. Neben R-Type lassen sich in Zukunft unter anderem auch Air Zonk, Moto Roader, New Adventure Island, Dungeon Explorer, Lords of Thunder sowie Soldier Blade oder Ninja Spirit als englische Version auf der Konsole spielen. Bei den japanischen Spielen sind Titel wie Bomberman ‘94, Fantasy Zone oder Appare! Gateball vertreten. Zudem können insgesamt fünf Spieler zeitgleich an der Konsole spielen, um für das typische Konami-Arcade-Feeling zu sorgen. Hierbei gilt jedoch zu beachten, dass für fünf Spieler ein entsprechender Hub benötigt wird.

Zudem finden sich im Lieferumfang lediglich ein Controller sowie ein HDMI-Kabel wieder. Der Hersteller 8Bitdo hat bereits verkündet, dass man ab dem 20. Mai 2020 entsprechende Wireless-Controller für die neue Minikonsole von Konami anbieten wird. Die Turbografx-16 Mini lässt sich durch ein HDMI-Kabel mit dem Fernseher verbinden und kann Spiele sowohl in 480p als auch in 720p im 4:3-Format darstellen.

Die Retrokonsole kann aktuell auf der US-amerikanischen Amazon-Webseite für knapp 100 US-Dollar vorbestellt werden. Beim britischen Pendant werden rund 100 Pfund für die PC Engine Core Grafx mini fällig.