Ein erster Blick auf DualSense – Der neue Wireless-Controller der PlayStation 5

Sony hat endlich die Katze aus dem Sack gelassen und seinen neuen Controller für die kommende PlayStation 5 vorgestellt. Im Vergleich zum Vorgänger nimmt man zahlreiche Änderungen vor und auch beim Namen gibt es eine Anpassung. Der Controller wird nicht wie bisher vermutet als DualShock 4 ins Rennen geschickt, sondern unter der Bezeichnung DualSense.

Als erste Neuerung, die sofort auffällt, kann man die Farbgebung nennen. Bisher hatte man die Controller immer nur in einer Farbe entworfen, doch der DualSense wird in den Farben Weiß und Schwarz erstrahlen. Das neue Design erlaubt außerdem zahlreiche Veränderungen im Inneren. So setzt man nicht mehr auf eine gewöhnliche Rumble-Funktion. Stattdessen verbaut Sony gleich zwei Vibrationseinheiten, die ein besonderes haptischen Feedback an den Spieler weitergeben sollen. Die Vibrationseinheiten können von den Entwicklern auch programmiert werden, wodurch die Stärke und die Art des haptischen Feedbacks je nach Situation unterschiedlich ausfallen kann.

Außerdem verbaut man auch Mikrofone direkt im Controller, um einen Voice-Chat ohne Headset zu ermöglichen. Allerdings gibt Sony auch zu, dass bei längeren Spielsessions ein Headset weiterhin zu bevorzugen sei. Damit sind die Mikrofone wohl nur für den Chat zwischendurch gedacht. Zudem können damit aber auch Sprachbefehle für einen smarten Assistenten umgesetzt werden.

Bei den Tasten gibt es hingegen im Vergleich zum Vorgänger nur wenige Veränderung. So wurde die Share-Taste entfernt und gegen eine Creator-Taste ausgetauscht. Damit soll es möglich sein, eigene Inhalte aufzunehmen und entsprechend zu teilen. Weitere Details hierzu möchte Sony allerdings erst später nennen. Ebenfalls habe man einen Akku mit einer langen Laufzeit verbaut. Dabei nennt der Hersteller aber noch keine konkreten Zahlen.



Der neue Controller DualSense wird zusammen mit der PlayStation 5 veröffentlicht. Derzeit ist der Start der neuen Konsole für Ende 2020 geplant.