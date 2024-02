Werbung

Creative hat mit den Creative Pebble X und Creative Pebble X Plus die neuesten Desktop-Lautsprecher seiner Pebble-Serie vorgestellt. Mit ihrem wiedererkennbaren Design und einer Leistung von bis zu 30 W RMS und Spitzenleistungen von bis zu 60 W, wollen die Lautsprecher den Schreibtisch in ein stylische Klangoase verwandeln können.

Die Pebble X Modelle stellen dabei das bislang größte Update der Pebble-Serie dar. Die Serie verfügt über 2,75-Zoll-Fullrange-Treiber, wobei die Creative Pebble X Plus noch durch einen Subwoofer mit zwei Passivradiatoren unterstützt wird. In Kombination mit Funktionen wie Dialog+ und BassFlex wollen die neuen Lautsprecher kräftige Bässe und klare Dialoge bei jeder Lautstärke garantieren.

Sie werden direkt mittels USB-C an einen Computer angeschlossen und können so eine Leistung von bis zu 15 W RMS und einer Spitzenleistung von 30 W anbieten. Das volle Leistungspotenzial von bis zu 60 Watt lässt sich dabei erst abrufen, wenn die Lautsprecher zusätzlich an einen optionalen USB-C-PD-Adapter mit mindestens 30 W angeschlossen werden.

Optisch wollen die Lautsprecher durch die integrierte RGB-Beleuchtung mit 16,8 Millionen Farben auffallen. So kann sich die Pebble-X-Serie beispielsweise farblich dezent an die Umgebung anpassen oder die musikalische Stimmung mit sechs vordefinierten Lichteffekten untermalen. Beide Modelle der Creative-Pebble-X-Series lassen sich zudem kabellos per Bluetooth 5.3 und über den universellen 3,5-mm-AUX-Anschluss mit unterschiedlichsten Geräten verbinden. Zusätzlich verfügen sie je über zwei dedizierte Anschlüsse für Kopfhörer und Mikrofone.

Ihr volles Potenzial mit allen Features erschließen die Lautsprecher in Kombination mit der Creative-App, die unter Windows Zugriff auf die Sound Blaster Acoustic Engine Audio-Technologien wie Surround, Smart Volume, Bass, Crystallizer und EQ bietet. Mit zusätzlichen Modulen der App, die für Windows, im Apple App Store und im Google Play Store verfügbar ist, können die Benutzer auch die RGB-Beleuchtung und andere Funktionen personalisieren.

Die Creative Pebble X sind zum Preis von 99,99 Euro ab sofort verfügbar. Auch die Creative Pebble X Plus sind für 139,99 Euro bereits erhältlich.