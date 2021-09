Zurück in die Matrix: Erster Trailer zu The Matrix Resurrections

Eine virtuelle Realität und eine Menschheit, die zu Beginn des 21. Jahrhunderts einen Krieg gegen die eigens erschaffene künstliche Intelligenz verliert – kaum eine Filmserie verknüpft die Weiterentwicklung und Gefahren in der IT so sehr, wie die Matrix-Trilogie.

The Matrix Resurrections ist der vierte Teil, der zu Weihnachten in den Kinos landen soll. Viele Schauspieler, die in den ersten drei Filmen mitgewirkt haben, sind wieder mit von der Partie. Allen voran Keanu Reeves als Neo und Carrie-Anne Moss als Trinity.

Nun gibt es einen ersten Trailer zu The Matrix Resurrections, den wir euch nicht vorenthalten wollen: