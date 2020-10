LG Signature OLED R: aufrollbarer Fernseher nun im Handel

Anfang des Jahres stellte LG seinen neuen, aufrollbaren Fernseher mit dem Namen Signature OLED R (Model RX). Nun kommt der 65-Zoll-Screen in den Handel, allerdings erstmal nur in Südkorea und zu einem stattlichen Preis.

Der Fernseher ist in der Lage, auf Knopfdruck komplett zu verschwinden. Egal ob im Schrank, frei aufgestellt oder gar an der Decke. Nun ist das Gerät endlich in den Handel gekommen, allerdings vorerst nur in Südkorea. Dort ist der Premium-Fernseher in sieben ausgewählten Shops verteilt über das ganze Land erhältlich. Der Preis liegt bei stolzen 100 Millionen Südkoreanischer Won, was in etwa 75.000 Euro entspricht. Neben dem einzigartigen, ausrollbaren Design, bietet der Fernseher ein OLED-Panel mit UHD-Auflösung. Zudem ist der α9 Gen3 AI-Prozessor-4K verbaut. Darüber hinaus verfügt das Gerät über Dolby Vision IQ und Dolby Atmos. Des weiteren sind gängige Sprachassistenten wie Amazons Alexa und Google Assistent sowie LGs eigener Smart-Home-Assistent ThinQ mit an Bord.

Das Display, kann in drei verschiedenen Varianten ein-, beziehungsweise ausgefahren werden. Diese umfassen einerseits das komplette Verschwinden des Screens (Zero View), das komplette Ausfahren (Full View) und eine Zwischenlösung, bei der der Fernseher nur zu rund einem Drittel sichtbar ist. Auf dem Display können dann Informationen wie die Uhrzeit oder das Wetter angezeigt werden. Bisher ist noch nichts zu einem Release des SIGNATURE OLED R (Model RX) außerhalb Südkoreas bekannt. Bei dem stolzen Preis dürfte sich die Nachfrage aber ohnehin in Grenzen halten.