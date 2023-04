Werbung

Die Zusammenarbeit von Xiaomi und Leica bei der Weiterentwicklung der mobilen Bildtechnologie hat Früchte getragen, das Xiaomi 13 Ultra will mit seinem Vierfach-Kamerasystem neue Maßstäbe hinsichtlich der mobilen Fotografie setzen. Neben dem Kamerasystem setzt das Smartphone noch auf ein WQHD+-Display und auf die Leistung eines Snapdragon 8 Gen 2 von Qualcomm.

Kernstück des Xiaomi 13 Ultra bildet das optische System, welches auf dem Konzept der Leica M-Serie basieren soll. Dieses soll sich durch die kompakte Größe, große Blendenöffnung, hohe Abbildungsleistung, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit auszeichnen.

Die Hauptkamera setzt dabei auf einen 1-Zoll-IMX989-Sensor. Eine neue physische Zwei-Stufen-Blende, die zwischen ƒ/1,9 und ƒ/4,0 umschaltbar ist, soll dem Benutzern mehr Freiheit bei der Anpassung der Belichtung an verschiedene Szenarien bieten. Die Hauptkamera unterstützt RAW-Aufnahmen mit 50 Megapixeln und bietet Multibild-UltraRAW mit 14 Bit Farbtiefe.

Zudem verfügt das Xiaomi 13 Ultra auch über einen neuen Fast Shot Modus, der es ermöglichen soll, Schnappschüsse ohne Fokus zu machen, indem der Fokuspunkt manuell eingestellt wird und der Moment in nur 0,8 Sekunden aufgenommen wird.

Die zweite Kamera an dem Gerät verfügt über eine Brennweiten von 12 mm (Ultra-Weitwinkel), Kamera Nummer drei über 75 mm (Teleobjektiv). Die vierte Kamera setzt auf eine Brennweiten von 120 mm (Super-Teleobjektiv). Über den In-Sensor-Zoom lässt sich dies auf 240 mm verdoppeln.

Das 6,73 Zoll große WQHD+-Display soll dazu mit exzellenter Farbgenauigkeit brillieren und nach der neuen CIE 2015 Farbmetrik kalibriert sein. Dazu gesellt sich laut Xiaomi eine Spitzenhelligkeit von bis zu 2600 nits.

Das Xiaomi 13 Ultra bleibt vorerst dem chinesischen Markt vorbehalten. Allerdings hat Leica verraten, dass das Smartphone in wenigen Monaten auch international in den Markt eingeführt werden soll. Das Basismodell des Xiaomi 13 Ultra wird in China für umgerechnet etwa 800 Euro verkauft.