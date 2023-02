Honor will mit dem Magic Vs den nächsten Schritt gehen

Auf dem MWC präsentiert Honor das Magic Vs, das erste faltbare Flagship-Smartphone des Herstellers. Das Gerät soll die Evolution der Falt-Designs in diesem Bereich, bisher von anderen Herstellern angestoßen, fortsetzen. Das Magic Vs kommt laut Hersteller zusammengeklappt nur auf eine Dicke von 12,9 mm und bringt dabei 267 g auf die Waage. Dennoch versteckt sich in dem Gerät ein 5000 mAh-Akku.

Kernstück des faltbaren Smartphones ist das Scharnier. Honor hat dieses zum Test beim TÜV Rheinland vorgelegt, demnach soll dieses bis zu 400.000 Faltungen standhalten, was bei 100 Faltungen pro Tag einer Nutzungsdauer von mehr als zehn Jahren entsprechen würde. Zudem ist die Struktur des Scharniers wohl so ausgeklügelt, dass sich das Magic Vs ohne Spalt zusammenfalten lassen soll. Der Außendisplay ist 6,45 Zoll groß, da Benutzer von faltbaren Geräten wohl oft das äußere Display als Smartphone benutzen. Im ausgeklappten Zustand wird dann laut Hersteller ein fast vollständig flacher Bildschirm geboten der so ein Tablet-ähnliches Erlebnis ermöglichen möchte. Das Innendisplay des Magic Vs misst 7,9 Zoll und verfügt dabei über 2.272 × 1.984 Bildpunkte.

Das Smartphone ist mit einem Dreifach-Kamerasystem auf der Rückseite ausgestattet. Die Hauptkamera ist eine 54-Megapixel IMX800, dazu kommt eine 50-Megapixel Ultra-Weitwinkel- und Makro-Kamera und eine 8-Megapixel-Telekamera mit optischem Dreifach-Zoom.

Angetrieben wird das Gerät von einem Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Als Betriebssystem kommt auf dem Magic Vs das neue Honor MagicOS 7.1 zum Einsatz, welches auf Android 13 basiert.

Insgesamt verspricht das Magic Vs eine breite Palette an Lösungen um den Augenkomfort zu verbessern. Darunter unter anderem Dynamic Dimming, Circadian Night Display und eine 1.920 Hz Pulse Width Modulation (PWM) Dimming. Diese Maßnahmen sollen effektiv die Auswirkungen von digitaler Augenbelastung und Ermüdung reduzieren.

Das HONOR Magic Vs erscheint in den Farben Cyan und Schwarz und ist voraussichtlich ab dem frühen Sommer 2023 zu einem Preis von 1599,90 Euro erhältlich.