1&1 startet Kinder-Tarife für Grundschüler und Teenager

Mit der voranschreitenden Digitalisierung der Gesellschaft werden Smartphone-Besitzer zunehmend jünger. Da hier neben Datenschutzbedenken auch Sicherheitsaspekte eine wichtige Rolle spielen, hat der Anbieter 1&1 jetzt spezielle Tarife für Kinder veröffentlicht. Neben Grundschülern sollen sich diese auch für Teenager eignen. Standardmäßig sind hier ein Internetfilter sowie die GPS-Ortung aktiviert. Außerdem habe man kostenpflichtige Dienste und Zusatzoptionen gesperrt. Somit tappen die Heranwachsenden nicht so einfach in die Kostenfalle und verschulden sich nicht bereits in jungen Jahren. Außerdem ist eine Begrenzung der Bildschirmzeit mit an Bord.

Das Unternehmen unterscheidet hier zwei Bereiche. Zum einen lassen sich die neuen Tarife direkt mit einem passenden Smartphone erwerben, zum anderen ist es möglich, nur den reinen Tarif bei 1&1 zu buchen. Preislich liegt der Vertrag ohne Handy in den ersten sechs Monaten bei rund 4 Euro pro Monat. Anschließend wird der Preis auf monatlich 7 Euro für die restliche Vertragslaufzeit erhöht. Die Bereitstellungsgebühr liegt bei 20 Euro ohne Smartphone und bei 40 Euro mit einem entsprechenden Gerät. Neben einem Datenvolumen von 1 GB (LTE) erhalten die Kinder und Teenanger 100 Einheiten für Telefonate und SMS. Wobei Letzteres in Zeiten von WhatsApp und Co. sicherlich kaum genutzt werden wird. Roaming und internationale Verbindungen sind bereits von Beginn an gesperrt.

Neben dem Smartphone können auch Smartwatches mit dem genannten Tarif erworben werden. Hier spricht der Anbieter beim Funktionsumfang von einer Notfalltaste beziehungsweise SOS-Funktion. Außerdem ist eine GPS-Ortung des Kindes mit Kartenansicht und Warnfunktion möglich. Des Weiteren steht ein Schulmodus, der eine zeitgesteuerte Stummschaltung ermöglicht, zur Verfügung. Die Kontaktaufnahme lässt sich auf ausgewählte Rufnummern begrenzen. Weitere Informationen zu den Tarifen finden sich auf der eigens dafür eingerichteten Webseite von 1&1.