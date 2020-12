Xiaomi stellt Redmi 9 Power vor: Bessere Kamera, großer Akku und Snapdragon Prozessor

Bereits vor einigen Monaten veröffentlichte Xiaomi mit dem Redmi 9 ein Einsteiger-Smartphone mit einem interessanten Preis/Leistungs-Verhältnis. Nun kommt mit dem Redmi 9 Power eine aufpolierte Version des Smartphones in Indien in den Handel. Das neue Smartphone verfügt mit einem 6.000-mAh-Akku über eine enorme Akku-Kapazität, welche die 5.020 mAh des Vorgängers zudem deutlich übertrifft. Dazu kommen ein Snapdragon 662 mit wahlweise 4 oder 6 GB an Arbeitsspeicher sowie ein interner Speicher von wahlweise 64 oder 128 GB.

Das Display misst 6,53 Zoll und bietet eine FHD+-Auflösung und kommt mit einer kleinen Notch am oberen Ende, in der sich die 8 MP-Frontkamera befindet. Auf der Rückseite setzt das Redmi 9 Power auf eine Quad-Kamera, bestehend aus dem 48 MP-Hauptsensor, einer Weitwinkelkamera mit 8 MP sowie zwei 2 MP-Sensoren, welche jeweils für die Berechnung von Tiefeninformationen und Makroaufnahmen zuständig sind. Darüber hinaus findet sich ein Fingerabdruckscanner an der Seite des Geräts.

Das Gerät ist in Indien ab dem 22. Dezember für umgerechnet nur etwa 122 Euro zu haben. Ein Blick in die Vergangenheit lässt aber vermuten, dass der Preis in Europa nur unwesentlich höher liegen dürfte. Wann - und ob - das Xiaomi Redmi 9 Power hierzulande in den Handel kommt, ist noch nicht bekannt.