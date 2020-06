ALDI TALK: Jahrespaket wieder verfügbar

Der Discounter ALDI hat jetzt bekannt gegeben, dass vom 18. Juni bis 31. Juli 2020 alle Neu- und Bestandskunden wieder eine All-Net-Flat für Telefonie und SMS sowie zusätzlich 12 GB High-Speed-Internet inklusive LTE (bis zu 21,6 Mbit/s im Download und 8,6 Mbit/s im Upload) im Jahrespaket für rund 60 Euro erwerben können.

Laut Angaben des Einzelhändlers sind Kunden somit in der Lage, sich die 12 GB flexibel über das gesamte Jahr einzuteilen. Somit ließen sich auch mehrere Prepaid-Karten im genannten Zeitraum erwerben und erst später nutzen, sollten die 12 GB bereits nach einigen Monaten verbraucht sein. Rechnet man die Einmalzahlung auf die vollen 12 Monate um, erhalten ALDI-TALK-Kunden für 5 Euro pro Monat eine All-Net-Flat für Telefonie sowie SMS inklusive eines Datenvolumens in Höhe von 1 GB. Vorausgesetzt, es wird tatsächlich nur maximal 1 GB pro Monat verbraucht.

Für alle Neukunden liegt der Jahrespaketbox in den Filialen eine gratis SIM-Karte bei. Bestehende ALDI-TALK-Kunden können das Jahrespaket mit ihrer bisherigen Karte und Rufnummer nutzen. Bei entsprechendem Guthaben ist das Jahrespaket auch in der ALDI-TALK-App bzw. im Kundenportal unter meinalditalk.de buchbar. Alternativ kann die Bezahlung aber auch per Bankkonto vorgenommen werden.

Zusätzlich zum genannten Jahrestarif bietet der Lebensmitteldiscounter ab dem 18. Juni ein "Mega-Bundle" zum Preis von 149 Euro an. Besagtes Bundle beinhaltet neben dem Jahrespaket ein Samsung Galaxy A10. Das genannte Angebot ist ausschließlich in der Filiale erhältlich und nur solange der Vorrat reicht.