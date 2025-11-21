Werbung

Neben Komponenten zur Kühlung, dem Overclocking und der Überwachung von Hardware bietet Thermal Grizzly mit dem TG Caliber nun auch ein Messwerkzeug an. Dabei ist der TG Caliper ist ein digitaler Messschieber mit LC-Display, der zum Preis von 9,99 Euro angeboten wird. Gedacht ist das Werkzeug für Nutzer, die häufiger Innen- und Außendurchmesser sowie die Wandstärke von Soft- und Hardtubes messen müssen. Denkbar ist der Einsatz auch für die Bestimmung der Länge von Schrauben oder die Dicke von Wärmeleitpads.

Der TG Caliber hat einen Messbereich von 150 mm. Die Auflösung der Anzeige ist in Schritten von 0,1 mm möglich. Die Genauigkeit liegt bei ±0,2 mm. Natürlich ist auch ein manuelles Ablesen über das Messlineal möglich. Eine LR44-Batterie versorgt das Display. Um die Batterie zu schonen, kann das Display ein/ausgeschaltet werden. Über die Zero-Funktion wird der Messschieber auf seiner Null-Position kalibriert bzw. es kann ein eigener Nullpunkt gesetzt werden.

Für das Messen von Dicken und Materialstärken sind Außenmessschenkel vorhanden. Rückseitig daran angebracht sind die Innenmessschenkel, mit denen entsprechend Innendurchmesser gemessen werden können. Am hinteren Ende befindet sich ein Tiefenmaßstab.

Für bestimmte Materialien bzw. Messungen gibt Thermal Grizzly auf der Produktseite des TG Caliber einige Hinweise.

Der Thermal Grizzly TG Caliber ist ab sofort für 9,90 Euro direkt im Online-Shop bestellbar und wird noch in den kommenden Tagen zugestellt. Als Ergänzung einer weiteren Bestellung dürfte er damit im einen oder anderen Warenkorb landen. Bei diesem Preis sollten die Ansprüche an die Messgenauigkeit entsprechend bewertet werden. Wer eine bessere Genauigkeit von ± 0,02 mm oder ähnliches braucht und sucht, ist hier sicherlich falsch.