Advertorial / Anzeige:

Wer sich für ein intelligentes Türschloss interessiert sollte zum Black Friday 2025 einen Blick bei WELOCK riskieren, denn es gibt ein lukratives Angebot. Denn das brandneue ToucA51 Pro wird bereits jetzt zu einem deutlich vergünstigten Preis angeboten. Anstatt für 199 Euro gibt es das WELOCK ToucA51 Pro inklusive Rabatt-Code für 149 Euro - ein exzellentes Angebot.

Das ToucA51 Pro bringt einerseits einen Fingerabdrucksensor mit, sodass die Entsperrung mittels Fingerabdruck die schnellste und zugleich sicherste Methode darstellt. Doch auch eine numerische Tastatur ist verfügbar, sodass auch ein zuvor festgelegter Zahlencode eingegeben werden kann, optional auch zeitlich beschränkt. Für die erhöhte Sicherheit dieser Entsperrmethode hat WELOCK den Anti-Peep-Schutz implementiert. Vor und nach dem eigentlichen Code können zufällige Zahlen eingetippt werden. Dabei wird der in der Mitte platzierte, korrekte Code dennoch erkannt.

Mittels der WELOCK-App für iOS und Android kann das ToucA51 Pro nicht nur eingerichtet und konfiguriert, sondern auch entsperrt werden. Die Kommunikation zum ToucA51 Pro erfolgt mittels sicherer AES-Verschlüsselung durch einen dedizierten Sicherheitschip, der im Schloss integriert ist. Dabei werden in der WELOCK-App sämtliche Entriegelungsaktivitäten zur Überprüfung protokolliert.

Im ToucA51 Pro wurde auch ein RFID-Reader integriert. Somit können also auch RFID-Karten eingesetzt werden. Mittels der hauseigenen WIFIBox3 als Gateway für das ToucA51 Pro und weitere Schlösser von WELOCK kann das Schloss auch aus der Ferne per Remote gesteuert werden, was die sechste Möglichkeit darstellt. Bis zu acht WELOCK-Schlösser bringt die WIFIBox3 unter einen Hut. Die WELOCK-App selbst kann eine unbegrenzte Anzahl an WIFIBox3-Einheiten ansteuern. Durch die nahtlose Integration in Amazons Alexa oder auch von Googles Assistant bzw. Gemini kann das Schloss mit der WIFIBox3 zu jeder Zeit abgeschlossen und aufgeschlossen werden. Schließlich gibt es als siebte Möglichkeit auch noch den USB-Backup-Unlock. WELOCK bietet also den maximalen Komfort.

Mit Strom versorgt wird das ToucA51 Pro mit drei handelsüblichen AAA-Batterien, die 10 bis 12 Monaten durchhalten, hier gibt es also keine Einschränkungen. Selbst wenn die Batterien über keine Energie mehr verfügen, kann das Schloss mittels mitgliefertem, mechanischem Schlüssel jeder Zeit entsperrt werden. Geeignet ist das ToucA51 Pro natürlich für den europäischen Raum für Holz-, Metall- und Eingangstüren. Die Länge des Schließzylinders mit Euro-Profil beträgt zwischen 50 und 100 mm, sodass ein breites Spektrum an Türen abgedeckt wird.

Der Code VD50 gewährt den 50-Euro-Rabatt

Der reguläre Preis des WELOCK ToucA51 Pro beläuft sich auf 199 Euro. Doch anlässlich des Black Friday hat WELOCK für alle Interessenten den Rabatt-Code VD50 ins Leben gerufen. Wird dieser Code beim Bezahlvorgang aktiviert, reduziert sich der Preis von 199 Euro auf unschlagbare 149 Euro. Auch der Versand ist inklusive und es werden keine zusätzlichen Kosten berechnet.

Bei Nichtgefallen des ToucA51 Pro ermöglicht WELOCK eine 30-tägige Geld-Zurück-Garantie. Der Garantie-Zeitraum auf das ToucA51 Pro selbst beläuft sich auf zwei Jahre. Beim Kauf direkt über die WELOCK-Webseite erhöht sich die Garantiezeit auf drei Jahre. Obendrauf gibt es von WELOCK einen lebenslangen Kunden-Support.

