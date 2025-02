Werbung

Arctic ist in erster Linie im Kühlungssegment aktiv, doch mit Arctic Precision Screwdriver Toolkit und Ratchet Screwdriver Toolkit wird nun eine neue Produktkategorie abgedeckt. Nebenbei will man den etablierten Anbietern wie iFixit Konkurrenz machen.

Weil Luftkühler und AiO-Kühlungen meist mit Werkzeugeinsatz montiert werden, ist es eigentlich auch naheliegend, wenn ein Kühlerhersteller eigenes Werkzeug anbietet. Von Noctua gibt es beispielsweise die beiden Schraubendreher NM-SD1 und NM-SD2 zu kaufen. Arctic geht aber ein ganzes Stück weiter und bietet komplette Werkzeugsets an. Die sollen sich sowohl an PC-Schrauber als auch ganz allgemein an DIY-Enthusiasten richten.

Das Precision Screwdriver Toolkit (also der Präzisions-Schraubendreher-Werkzeugsatz) umfasst einen schlanken Schraubendreher und 62 Wechsel-Bits. Die decken Schraubenköpfen wie Philips, Schlitz, Torx und Pentalobe und weitere in verschiedenen Größen ab. Das Ratchet Screwdriver Toolkit (Ratschen-Schraubendreher-Werkzeugsatz) wird mit einer Ratsche und 27 unterschiedlichen Bits mit größerem Durchmesser ausgeliefert.

Die Werkzeugsätze werden jeweils mit einer wertigen Metallschutzhülle in dunklem Arctic-Blau ausgeliefert. Nach Eindrücken der Öffnungsseite kommt die Kunststoffhalterung im Inneren etwas heraus und lässt sich dann leicht herausziehen. Die Bits halten magnetisch an ihren Plätzen. Beim Ratschen-Schraubendreher verstecken sich weitere Bits in einem Magazin im Griff des Schraubendrehers. Auf den ersten Blick wirken die Arctic-Werkzeugsätze schick und wertig. Wir konnten eigene Produktbilder von ihnen fotografieren, haben aber keine Langzeiterfahrungen mit ihnen sammeln können.

Arctic geht aktuell von einem Preis von um die 20 Euro je Toolkit aus. Damit wären die Werkzeugsets auf den ersten Blick auch preislich attraktiv. Ein iFixit Mako Precision Bit Set mit 64 Bits wäre z.B. eine etablierte Alternative zu Arctics Precision Screwdriver Toolkit, kostet aber knapp 30 Euro.