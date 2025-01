Werbung

Endorfy stellt mit den Crystal-Mousepads eine neue Reihe hochwertiger Mauspads vor, die das Gaming- und Workspace-Setup aufwerten wollen. Mit den neuen Mauspads wagt Endorfy nicht nur den Schritt über die bisherige Cordura-Serie hinaus, sondern will mit frischen Designs auch Qualität zu einem erschwinglichen Preis bieten.

Die Crystal-Serie besitzt dabei eine Reihe von aufgedruckten Grafikmustern, darunter das schlichte Crystal Black, Crystal Onyx White, Crystal Spectrum und Crystal Blue, erhältlich in zwei vielseitigen Größen (L und XL). Die neue Crystal Serie soll Spieler und produktive Nutzer ansprechen und bietet unter anderem feuchtigkeitsabweisendes Gewebe zum Schutz vor Unfällen mit Getränken und anderen Flüssigkeiten.

Die rutschfeste Gummi-Unterseite soll das Pad auch bei intensivem Spielen fest an seinem Platz halten können, während die Oberseite Kompatibilität mit Laser- und optischen Sensoren, für Genauigkeit und Präzision für jede Maus gewährleisten will. Die Größe L (450 x 400 x 3 mm) ist laut Hersteller für kompakte Setups vorgesehen, während die XL-Größe (900 x 400 x 3 mm) ausreichend Platz für die Maus und die Tastatur bietet. Im Gegensatz zu gewöhnlichen Mauspads in Stoffqualität will sich die Crystal Serie insbesondere durch ihre Langlebigkeit und Verarbeitungsqualität auszeichnen.

Diese Crystal Mousepads sind ab sofort erhältlich. Das L-Format kostet 19 Euro, während die XL-Pads für 24 Euro über die virtuelle Ladentheke wandern.