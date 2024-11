Werbung

Sharkoon hat mit dem OfficePal C40 einen neuen Bürostuhl vorgestellt, der dank seiner umfangreichen ergonomischen Einstellungsmöglichkeiten im Büro und im Home-Office überzeugen soll. Von der Sitzhöhe, über die Sitztiefe bis hin zur Höhe der Rückenlehne lässt sich die Sitzposition beim OfficePal C40 vollständig anpassen.

Durch die Verbindung aus Netz-Rückenlehne und gepolsterter Sitzfläche soll der Stuhl auch nach langem Arbeiten noch ein komfortables Sitzgefühl bieten. Die vollständige Netz-Konstruktion mit Netz-Sitzfläche und -Rückenlehne soll für ein besonders leichtes Sitzgefühl bei jedem Klima sorgen und eine lange Haltbarkeit garantieren.

Für eine optimale Unterstützung einer gesunden Sitzhaltung soll zusätzlich eine integrierte Lordosenstütze sorgen sowie eine in Höhe und Winkel anpassbare Kopfstütze. Die Armlehnen des OfficePal C40 lassen sich vollständig für eine ideale Haltung von Armen und Oberkörper in vier Wegen anpassen. Mit an Bord des OfficePal C40 ist auch eine Wipp-Funktion, die zusätzliches Bewegungspotential ermöglicht und den Stressabbau fördern will.

Durch eine Verbindung aus besonders stabilem Nylon-Fußkreuz, einer Gasdruckfeder der Klasse 4 sowie fünf großer 60-mm-Rollen ist der OfficePal C40 zudem auch für hohe Belastungen bis zu 150 kg ausgelegt.

Der OfficePal C40 sowie der OfficePal C40M sind ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von jeweils 269,90 Euro erhältlich.