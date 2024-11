Werbung

Auch in diesem Jahr bietet Bluetti zum Black Friday zahlreiche Angebote – tragbare Powerstationen für den Camping- und Heimbedarf bis hin zu Zusatzmodulen für die Powerstations oder große Backup-Systemen für Zuhause. Somit deckt Bluetti einen großen Anwendungsbereich für den Einsatz der Powerstations ab.

Den Anfang macht die tragbare Powerstation AC70, welches eine Kapazität von 768 Wh besitzt und dabei eine dauerhafte Ausgangsleistung von 1.000 W bietet. Kurzzeitig sind auch 2.000 W möglich. Angeschlossen werden können Wechselstrom-Geräte über zwei Schuko-Steckdosen. Hinzu kommen zweimal USB-C mit jeweils 100 W und ebenfalls zweimal USB-A mit insgesamt 12 W. Auch einen Zigarettenanzünder gibt es als Ausgang. Es kann mit bis zu 950 W geladen werden. Die AC70 kommt auf Abmessungen von 314 × 209,5 × 255,8 mm und wiegt 10,2 kg.

Die Bluetti Powerstation AC70 kostet zum Black Friday 276 Euro anstatt 449 Euro.

Outdoor- und Camping Lösung AC180

Die AC180 ist der Klassiker unter den tragbaren Powerstations bei Bluetti. Im vergangenen Jahr haben wir einen Erfahrungsbericht verfasst, bei dem ein Camping- und Outdoor-Akku AC180 zusammen mit PV120-Modulen im Camping-Einsatz in Südfrankreich einem Alltagstest unterzogen wurde.

Dieser bietet eine Kapazität von 1.152 Wh und kann maximal 1.800 W, kurzzeitig auch bis zu 2.700 W an angeschlossene Geräte liefern. Die LiFePO₄-Zellen sollen 3.500 Ladezyklen überstehen und dann noch 80 % ihrer Maximalkapazität bieten. Über zwei Steckdosen (2x 230 V bei 7,8 A, insgesamt 1.800 W), viermal USB-Typ-A, einmal USB-Typ-C und ein Qi-Ladepad können zahlreiche Geräte gleichzeitig angeschlossen und versorgt werden. Mit einer maximalen Ladeleistung von 1.440 W ist der Akku wieder in 45 Minuten von 0 auf 80 % aufgeladen. Möglich ist auch das Aufladen über angeschlossene Solarmodule, den Zigarettenanzünderanschluss im Auto oder einen Generator. Die Abmessungen liegen bei 34 × 24,7 × 31,7 cm und das Gewicht bei rund 16 kg.

Mit 45 % Ersparnis reduziert Bluetti den Preis für den mobilen Akku AC180 von 999 Euro auf 545 Euro.

AC50B als der ausgewogene Camping-Akku

Zwischen AC70 und AC180 ist die tragbare Powerstation AC50B angesiedelt, die sich aufgrund der Abmessungen, des Gewichts und vor allem dem ausgewogenen Verhältnis der Ausgangsleistung noch viel mehr für den Camping-Einsatz eignet. Die Kapazität liegt bei 448 Wh. Bis zu 700 W können über die Schuko-Steckdose abgegeben werden. Über die zwei USB-C-Ports sind es jeweils 65 W und hinzu kommt noch einmal USB-A für bis zu 15 W. Der obligatorische (und vor allem beim Camping häufig verwendete) Zigarettenanzünder-Anschluss leistet bis zu 120 W.

Geladen werden kann die AC50B per Wechselstrom mit bis zu 580 W und der eingebaute Wechselrichter nimmt eine Leistung von bis zu 200 W über den Solareingang entgegen. Die Abmessungen des AC50B liegen bei 280 x 200 x 220 mm, das Gewicht bei 6,7 kg.

Die tragbare Powerstation AC50B kostet zum Black Friday 329 Euro anstatt 449 Euro.

AC200L für längere Durchhaltedauer

Ein weiteres Highlight ist der AC200L, der ebenfalls eine Kapazität von 2.048 Wh vorzuweisen hat, in den Lademöglichkeiten aber etwas flexibler als der AC200MAX ist. Auch hier ist eine Erweiterung auf 4.096 Wh mit einmal B230-Akku oder auf 8.192Wh mit zwei B300-Akkus möglich. Auch hier sind LiFePO₄-Zellen verbaut, die mehr als 3.000 Zyklen aushalten sollen.

Die vier AC-Steckdosen können dauerhaft 2.400 W abgeben, kurzfristig sind es 3.600 W. Gleich zwei USB-Typ-C-Ports können 100 W abgeben. Hinzu kommen ebenfalls zweimal USB-Typ-A, diese aber mit einer Ausgangsleistung von jeweils 18 W. Die wichtigsten Kennzahlen können im Betrieb über das Display ausgelesen werden. Eine Steuerung per App ist ebenfalls möglich. Die Einbindung erfolgt über Bluetooth oder WLAN.

Geladen werden kann der Akku mit 1.200 W am Solareingang oder sogar mit 2.400 W direkt an einer Steckdose. Dann dauert das Aufladen von 0 auf 80 % nur 45 Minuten. Auch per Zigarettenanzünderanschluss kann geladen werden. 42 x 28 x 36,65 cm misst der AC200L. Das Gewicht liegt bei 28,3 kg.

Die mobile und leistungsstarke Powerstation AC200L geht zum Black Friday für 1.179 Euro über die Ladentheke und kostet ansonsten 1.799 Euro.

B300K als Kapazitätserweiterung

Einige der tragbaren und natürlich auch die stationären Powerstations lassen sich mit weitere Batteriepaketen erweitern. Die B300K ist eine solche Erweiterungsbatterie mit einer Kapazität von 2.764,8 Wh. Somit lässt sich die Kapazität eines AC200L, der ebenfalls Bestandteil der Black-Friday-Angebote ist, auf bis zu 8.192 Wh erweitern. Maximal lässt sich in Verbindung der AC500 eine Speicherkapazität von 16.588 Wh mit den B300K-Erweiterungsbatterien erreichen.

Wer seine mobilen Stromspeicher erweitern möchte, kann dies mit dem B300K-Batteriepaket nun für 1.092 Euro anstatt 1.999 Euro tun.

Außerdem gibt es aktuell noch 5 % Rabatt, wenn ihr mit dem Rabatt-Code BLUETTIOFF bestellt.

Die besten Angebote von Bluetti Produkt Angebotspreis UVP Ersparnis Bluetti AC70 276 Euro 449 Euro 39 % Bluetti AC180 545 Euro 999 Euro 45 % Bluetti AC50B 329 Euro 449 Euro 29 % Bluetti AC200L 1.179 Euro 1.799 Euro 35 % Bluetti B300K 1.092 Euro 1.999 Euro 39 %

