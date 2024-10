Werbung

Skiller präsentiert mit dem SGK50 Aviator Cable Set ein Verlängerungskabel für Gaming-Tastaturen, das sowohl optisch als auch durch seine Funktionen überzeugen will.

Dank des Kabelstabs des SGK50 soll das gedrehte Kabel selbst nach langem Gebrauch seine Form behalten und auf dem Schreibtisch einen guten Eindruck machen. Der Aviator-Anschluss mit Schraubgewinde soll für eine stabile Verbindung sorgen. Eine doppelte Textilummantelung will neben der besseren Optik für höhere Sicherheit sorgen.

Der namensgebende Aviator-Anschluss des Skiller SGK50 Aviator Cable Set wird per USB-C an die Tastatur und per USB-A an den Computer angeschlossen. Sein Schraubgewinde soll dafür sorgen, dass die Verbindung jederzeit stabil bleibt und sich die Kabel nicht aus Versehen lösen.

Das Skiller SGK50 Aviator Cable Set ist ab sofort in Weiß, Grau oder Schwarz zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 19,90 Euro verfügbar.