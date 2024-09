Werbung

Der Reparatur-Spezialist iFixit stellt mit dem FixHub eine mobile Lötstation (FixHub Power Series Tragbare Lötstation) nebst Lötkolben (FixHub Power Series Intelligenter Lötkolben) und kompletten Löt-Kit (FixHub Power Series Löt-Werkzeugset) vor. Bisher bietet man im eigenen Web-Shop bereits Lötkolben mit Halterung in einfacher Form und auch eine professionellere eines Fremdherstellers an. Der intelligente Lötkolben soll sich aber durch ihre einfache Handhabung, präzise Temperaturkontrolle und ein schnelles Aufheizen auszeichnen. Durch die Nutzung von USB-C zur Stromversorgung soll der Lötkolben flexibel einsetzbar sein.

Hauptargument des intelligenten Lötkolben und der tragbaren Lötstation soll die Tatsache sein, dass man den Lötkolben zumindest im Zusammenspiel mit der Station ohne Netzteil verwenden kann. Wie oft man nun eine kabellose Löststation benötigt, hängt wohl auch vom jeweiligen Anwendungsfall ab. Es spricht aber natürlich auch nichts dagegen, den FixHub oder den USB-C-Lötkolben kabelgebunden zu betreiben, es besteht ja schließlich keine Pflicht darin, bei einem solchen Gerät das Kabel wegzulassen.

iFixit bietet Reparaturanleitungen und Ersatzteile für zahlreiche Geräte an. Ungefähr 1.000 dieser Anleitungen schließen ein Weichlöten mit ein. Auch uns ist in der Redaktion bei der Demontage von Hardware mal das eine oder andere Kabel aus einem Stecker herausgerutscht und musste neu verlötet werden.

FixHub Power Series Intelligenter Lötkolben

Kernelement ist der intelligente Lötkolben. Dieser wird per USB-C betrieben und kann bis zu 100 W an Ausgangsleistung aufnehmen, um seine Zieltemperatur zu erreichen. Schließt man den Lötkolben an den PC an, kann per Browser auf die Software zugegriffen werden, so dass beispielsweise die Wunsch-Temperatur und weitere Einstellungen (zu diesen kommen wir noch im Zusammenhang mit der Station) vorgenommen werden können.

Das Kabel hat eine Länge von 90 cm, ist flexibel und weich. Es soll temperaturbeständig sein, falls man es versehentlich mit dem heißen Kolben berühren sollte. Nachfolgend noch ein paar Screenshots des Browser-Interface, welches bei angeschlossenem Lötkolben per https://www.ifixit.com/fixhub/console aufgerufen werden kann.

Der intelligente Lötkolben selbst kostet 84,95 Euro. Ausgeliefert wird der USB-C-Lötkolben mit der abgebildeten Bevel-1.5-Spitze. Später will iFixit weitere Spitzen wie Cone, Wedge 1.5, Point, Bevel 2.6, Knife 2.5 und Knife 1.4 ins Programm aufnehmen.



FixHub Power Series Tragbare Lötstation

Auch wenn sich der intelligente Lötkolben per USB-C so betreiben lässt, bietet iFixit auch eine tragbare Lötstation an. Dieser besteht aus einem kleinen Gehäuse in der Größe einer externen Festplatte. Darin befindet sich ein Akku mit einer Kapazität von 5.200 mAh. An diesem Gehäuse befinden sich auf der Front die zwei USB-C-Anschlüsse, an die der Lötkolben angeschlossen werden kann. Zudem kann die tragbare Lötstation als Powerbank dienen, weswegen gleich mehrere USB-C-Anschlüsse vorhanden sind – ein dritter befindet sich auf der Rückseite. Die maximale Ausgangsleistung der USB-C-Anschlüsse beträgt 100 W – sowohl für extern angeschlossene Geräte als auch den Lötkolben selbst. Mit seinen 5.200 mAh hält die Lötstation ein paar Stunden durch, bis sie wieder ans Netz muss. In typische Anwendungen wird der Lötkolben nur ein paar Minuten benötigt.

Über eine blaue Taste an der Front wird die tragbare Lötstation ein- und ausgeschaltet. Das größere Drehrad ermöglicht die Einstellung der Temperatur und führt durch das Menü des "smarten" Lötkolbens. Auf dem Display werden die aktuelle Temperatur und der Akkustand angezeigt. Eine Balkenanzeige darauf vermittelt in etwa die Leistung, die aktuell an den Lötkolben abgegeben wird, damit dieser die eingestellte Temperatur erreicht. Möglich sind 200 bis 420 °C. Es dauert nur wenige Sekunden, bis der Lötkolben die eingestellte Temperatur erreicht.

Das Gehäuse verfügt über einen Standfuß, der aufgeklappt wird. Einerseits hilft dies dabei, den richtigen Winkel für das Display und die (Dreh)-Knöpfe zu erreichen, und andererseits kann dann die Halterung für den Lötkolben steiler aufgestellt werden.

Der Lötkolben wird in der Halterung verstaut und hält darin magnetisch. Das mitgelieferte Kabel mit USB-C-Anschluss wird auf Seiten des Lötkolbens arretiert und kann nicht rausrutschen. Ein LED-Ring neben dem iFixit-Logo auf dem Lötkolben zeigt an, ob dieser gerade abkühlt bzw., angeschaltet ist, aufheizt oder die Zieltemperatur erreicht hat. Der dickere Griff mit einer leichten Riffel-Struktur sorgt für einen besseren Halt des Lötkolbens.

Alle Einstellungen werden wie gesagt an der Basis der Station über das Drehrad vorgenommen. Aktiviert wird der Kolben über einen kleinen Schiebeschalter am Griff. Im Kolben befindet sich ein Gyro-Sensor, der erkennt, ob der Kolben in der Hand gehalten und verwendet wird, oder sich im Ständer befindet. Nimmt man ihn aus dem Ständer, fährt die Temperatur hoch. Steckt man ihn wieder in seinen Ständer, kühlt er wieder ab und Auch wenn der Kolben mal aus der Hand fällt, schaltet er sich ab.

Die "FixHub Power Series Tragbare Lötstation" kostet 269,95 Euro. Zudem bietet iFixit ein komplettes Kit (FixHub Power Series Löt-Werkzeugset) mit Werkzeugen, Flussmittel, Pinzette, Entlötlitze und vielem mehr an, welches die tragbare Lötstation und den intelligenten Lötkolben enthält und 329,95 Euro kostet.

Eine Vorbestellung aller drei Artikel ist ab heute möglich. Die Auslieferung und die direkte Verfügbarkeit sollen am 15. Oktober starten.

Station nicht unbedingt notwendig

Wenn man nicht unbedingt darauf angewiesen ist, die Temperatur des Kolbens häufig zu wechseln, kann diese wie gezeigt am PC einmalig eingestellt werden. Um die "Mobilität" des intelligenten Lötkolben zu behalten, haben wir diesen an einer externen Powerbank betrieben – die tragbare Lötstation ist auch nichts anderes, als eine Powerbank mit Display und Kontrollelementen.

Bei eingestellten 250 °C zieht der Lötkolben maximal 85 W aus der Powerbank. Der LED-Ring am Griff zeigt dann an, ob die Temperatur erreicht wurde oder nicht und schon kann es losgehen. Somit spart man sich die 185 Euro für die Station, wenngleich diese durch den schnelleren Zugriff auf die Temperatureinstellung sowie die Halterung deutlich bequemer im alltäglichen Einsatz ist.