Signify hat die nächste Generation der Philips Hue Play HDMI Sync Box vorgestellt. Wichtigste Änderung bei der neuen Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K ist die Unterstützung des HDMI 2.1 Videostandards, der unter anderem von Konsolen wie der PlayStation 5 und Xbox Series X sowie den neuesten TVs und weiteren Streaming-Geräten genutzt wird. Mit der Sync Box 8K lassen sich neben Dolby Vision- auch HDR10+-Inhalte in hoher Qualität und Auflösung bei sehr hohen Bildwiederholraten synchronisieren und streamen – so auch Videoinhalte in 8K bei 60 Hertz oder Konsolenspiele in 4K bei 120 Hertz.

Daneben ist die HDMI Sync Box 8K in der Lage, bis zu zehn farbfähige Philips Hue Leuchten mit dem Bildschirminhalt zu synchronisiere, um so das Bildgeschehen auf den gesamten Raum zu übertragen. Alle farbfähigen Lampen und Leuchten von Philips Hue, einschließlich der zu diesem Zweck entwickelten Play Modelle, können die auf dem Bildschirm zu sehenden Farben wiedergeben und so ein immersiveres Gesamterlebnis erzeugen. Je nach Vorliebe lassen sich die Lampen und Leuchten zudem in ihrer Helligkeit und Farbintensität über die eigene Philips Hue App weiter personalisieren.

Die Play HDMI Sync Box 8K ist ab sofort für 349,99 Euro im Handel erhältlich.