Creative stellt mit den Creative Outlier Go das neueste Mitglied seiner kabellosen Open-Ear-Kopfhörer-Familie vor. Mit den individuell abgestimmten 14,2-mm-Neodym-Treibern und der einstellbaren Passform, die den Outlier Go für alle Ohrformen geeignet machen soll, wollen die Kopfhörer prädestiniert für alle sein, die stets in Bewegung sind.

Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 26 Stunden sollen die Creative Outlier Go ihre Nutzer den ganzen Tag lang musikalisch unterhalten können. In Sachen Tragekomfort wollen die Kopfhörer aufgrund der individuell einstellbaren Silikonohrbügel auch für den Dauereinsatz geeignet sein. Darüber hinaus bieten die Creative Outlier Go nahtlose Konnektivität via Bluetooth 5.4 und einen Low-Latency-Modus, welcher für minimale Audioverzögerung und ein reibungsloses, verzögerungsfreies Hörerlebnis sorgen soll.

Außerdem sind die Kopfhörer nach IPX4 spritzwassergeschützt und verfügen über zwei Mikrofone, die in jeder Umgebung für klare Gespräche sorgen wollen. Benutzer können ihr Hörerlebnis mit der Creative App zudem weiter personalisieren und sogar die Bedienelemente an ihre Vorlieben anpassen. Darüber hinaus ermöglicht die Multi-Device-Konnektivität die nahtlose Verbindung mit zwei Geräten gleichzeitig, was schnelle und mühelose Wechsel erlauben möchte. Die Unterstützung von Sprachassistenten wie Siri und Google Assistant soll zudem die freihändige Steuerung bequemer machen.

Die Creative Outlier Go sind ab sofort zum Preis von 59,99 Euro auf Creative.com vorbestellbar.