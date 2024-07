Werbung

Auch in diesem Jahr bietet Bluetti zum Prime Day zahlreiche Angebote, die sich durch das komplette Sortiment des Herstellers ziehen – über die zusammenklappbaren und damit transportablen Solarmodule, tragbare Powerstationen für den Camping- und Heimbedarf bis hin zu Zusatzmodulen zu den Powerstations und großen Backup-Systemen für Zuhause. Auch einige Kombi-Pakete aus tragbaren Akkus und dazugehörigen Solarmodulen gibt es.

Angesprochen werden durch die Angebote Neukunden, die sich für ein bestimmtes Anwendungsfeld erstmals für eine portable Stromspeicherlösung entscheiden, aber auch solche, die bereits eine solche Lösung besitzen und diese eventuell erweitern wollen. Im vergangenen Jahr haben wir einen Erfahrungsbericht verfasst, bei dem ein Camping- und Outdoor-Akku AC180 zusammen mit PV120-Modulen im Camping-Einsatz in Südfrankreich einem Alltagstest unterzogen wurde.

Eine kurze Erläuterung der Produktnamen hilft vielleicht, zumindest die richtige Kategorie bereits in der Tabelle auszuwählen. Alle weiteren Informationen findet ihr dann im Link zum jeweiligen Produkt.

PV: So bezeichnet sind die Solarmodule, die Bluetti im Angebot hat und die es in verschiedenen Ausführungen gibt.

B: So bezeichnet Bluetti seine Erweiterungsbatterien für die portablen Stromspeicher. Diese sind in verschiedenen Kapazitätsstufen erhältlich.

AC: Wer Wechselstrom für Outdoor-Unternehmungen oder auch als mobile Home-Backup-Lösung benötigt, wird hier in den verschiedenen Kapazitätsstufen fündig.

EP: Dies sind die großen aber dennoch rollbaren Powerstations für den stationären Einsatz und zur zeitweisen Versorgung eines kompletten Haushalts.

Eines der Highlights in diesem Jahr ist der mobile Speicher AC180. Dieser bietet eine Kapazität von 1.152 Wh und kann maximal 1.800 W, kurzzeitig auch bis zu 2.700 W an angeschlossene Geräte liefern. Die LiFePO₄-Zellen sollen 3.500 Ladezyklen überstehen und dann noch 80 % ihrer Maximalkapazität bieten. Über zwei Steckdosen (2x 230 V bei 7,8 A, insgesamt 1.800 W), viermal USB-Typ-A, einmal USB-Typ-C und ein Qi-Ladepad können zahlreiche Geräte gleichzeitig angeschlossen und versorgt werden. Mit einer maximalen Ladeleistung von 1.440 W ist der Akku wieder in 45 Minuten von 0 auf 80 % aufgeladen. Möglich ist auch das Aufladen über angeschlossene Solarmodule, den Zigarettenanzünderanschluss im Auto oder einen Generator. Die Abmessungen liegen bei 34 × 24,7 × 31,7 cm und das Gewicht bei rund 16 kg.

Anstatt für den regulären Preis von 1.099 Euro wird der AC1800 am Prime Day für 629 Euro angeboten.

Wenn es etwas mehr Kapazität und Anschlussmöglichkeiten bedarf, dann ist der AC200MAX vielleicht das richtige Angebot. Regulär kostet der mobile Speicher 1.999 Euro, zum Prime Day sind es nur noch 1.092 Euro. Mit 2.048 Wh bietet der AC200MAX fast die doppelte Kapazität des AC180. Verbaut sind LiFePO4-Zellen, die nach 3.500 Zyklen noch 80 % ihrer Maximalkapazität haben sollen. Geboten werden auch gleich vier AC-Steckdosen, die zusammengenommen dauerhaft 2.200 W abgeben können. Kurzfristig sind auch bis zu 4.800 W möglich. Hinzu kommen zweimal USB-Typ-A mit 15 W, zweimal USB-Typ-A mit 18 W und einmal USB-Typ-C mit 100 W.

Der AC200MAX kann mit bis zu zwei Batteriemodulen erweitert werden. Möglich sind 6.144 Wh mit zwei zusätzlichen B230-Akkus oder 8.192 Wh mit zwei zusätzlichen B300-Akkus. Geladen wird der AC200MAX über einen externen Wechselstromadapter, der maximal 500 W liefert. Somit dauert das Aufladen des Akkus fast sechs Stunden, wenn dieser vollständig leer war.

Mit 42 x 28 x 38,65 cm ist der AC200MAX deutlich größer und mit 28,1 kg auch schwerer als der kleine AC180. Im Betrieb zeigt das Display an der Seite den Ladezustand, die Lade/Entladeleistung und viele weitere Informationen an. Das Menü des Displays kann per Touch-Funktion bedient werden.

Drittes Highlight ist der AC200L, der ebenfalls eine Kapazität von 2.048 Wh vorzuweisen hat, in den Lademöglichkeiten aber etwas flexibler als der AC200MAX ist. Auch hier ist eine Erweiterung auf 4.096 Wh mit einmal B230-Akku oder auf 8.192Wh mit zwei B300-Akkus möglich. Auch hier sind LiFePO₄-Zellen verbaut, die mehr als 3.000 Zyklen aushalten sollen.

Die vier AC-Steckdosen können dauerhaft 2.400 W abgeben, kurzfristig sind es 3.600 W. Gleich zwei USB-Typ-C können 100 W abgeben. Hinzu kommen ebenfalls zweimal USB-Typ-A, diese aber mit jeweils 18 W Ausgangsleistung. Die wichtigsten Kennzahlen können im Betrieb über das Display ausgelesen werden. Eine Steuerung per App ist ebenfalls möglich. Die Einbindung erfolgt über Bluetooth oder WLAN.

Geladen werden kann der Akku mit 1.200 W am Solareingang oder sogar mit 2.400 W direkt an einer Steckdose. Dann dauert das Aufladen von 0 auf 80 % nur 45 Minuten. Auch per Zigarettenanzünderanschluss kann geladen werden. 42 x 28 x 36,65 cm misst der AC200L. Das Gewicht liegt bei 28,3 kg.

Der Preis liegt während der Prime Days bei 1.344 Euro.

Umsatzsteuerfreie Lieferung in Deutschland

Im Rahmen der "Umsatzsteuerlichen Maßnahmen zur Förderung des Ausbaus von Photovoltaikanlagen" fallen beim Kauf von für den Betrieb von Photovoltaikanlage wesentlichen Komponenten und die Speicher aktuell weder Umsatz- noch Mehrwertsteuer an.

Einige der Angebote von Bluetti sind im Shop spezifisch auf diese umsatzsteuerfreie Lieferung in Deutschland ausgelegt. Über das Setzen des entsprechenden Häkchens sinkt der Preis noch einma. Am Beispiel der AC180 Powerstation von 1.099 Euro auf 799 Euro im Rahmen des Prime Days. Ohne die 19 % Mehrwertsteuer landet mann dann schlussendlich eben bei 671 Euro.

