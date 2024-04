Werbung

Sharkoon hat mit dem Skiller SGH10 die Neuauflage seines Headset Skiller SGH1 angekündigt. Das Gaming-Headset will dabei nicht mit seinem Vorgänger brechen, sondern im Zuge einer Evolution mit behutsamen Modernisierung aufwarten. Das Headset soll sich auf das Wesentliche konzentrieren, dabei aber dennoch mit optischen Alleinstellungsmerkmalen Akzente setzen.

Da auch beim Skiller SGH10, wie bei seinem älteren Modell, ein immersives Gaming-Erlebnis im Vordergrund stehen soll, hat der Hersteller die verbauten 40-mm-Treiber nach eigenen Angaben zusätzlich optimiert und will diese besonders druckvoll abgestimmt haben. Das abnehmbare, flexible Mikrofon soll seinerseits mit Immersion im Hinterkopf konstruiert worden sein und will dank des neuen Pop-Schutzes eine noch angenehmere Kommunikation mit den Teamkollegen und in Meetings bieten.

Damit man sich beim Tragen das Skiller SGH10 aufs Wesentliche konzentrieren kann, ist es mit einem Gewicht von nur 253 g recht leicht designt worden. Die umschließenden Ohrpolster aus luftdurchlässigem Stoff sollen den angenehm Tragekomfort dabei weiter erhöhen. Hinzu kommt eine gefederte Kopfbandaufhängung, die sich für einen optimalen Sitz automatisch der Kopfform und Kopfgröße des Nutzers anpasst.

Aufgrund des modularen Kabelsystems ist das Skiller SGH10 sowohl für stationäre PCs und Konsolen, wie auch für mobile Endgeräte wie Smartphones ausgelegt. Ein fest-integriertes Kabel mit TRRS-Anschluss ist dabei mit 110 cm bewusst für den Anschluss an Controllern und Smartphones kurzgehalten. Ein weiterer Kabelsatz mit zwei 3,5-mm-Klinkensteckern erweitert die Gesamtkabellänge auf 250 cm und ist für den Anschluss an der Front- oder Rückseite des PC-Gehäuses gedacht.

Das Skiller SGH10 ist ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 19,99 Euro erhältlich.