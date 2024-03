Ladegerät in ungewöhnlichem Design

Ugreen hat mit dem Nexode RG 65W ein neues USB-C-Ladegerät vorgestellt. Das RG 65W will sich durch GaNFast-Technologie auszeichnen, um schnelles, sicheres und bequemes Aufladen von bis zu drei Geräten zu ermöglichen, ergänzt durch ein unkonventionelles und verspieltes Roboterdesign. Das unverwechselbare Design folgt keinem praktischen Ansatz. Vielmehr geht es darum, den konventionellen und minimalistischen Designethos von bisherigen Ladegeräten in Frage zustellen.

Neben GaNFast setzt das Nexode RG 65W auf die Airpyra-Technologie, welche das 65-W-Ladegerät im Vergleich zu herkömmlichen Ladegeräten kleiner und leichter zu transportieren machen soll. Mit zwei USB-C-Anschlüssen und einem USB-A-Anschluss ist das Ladegerät mit allen modernen Smartphones, Tablets, Laptops und weiteren Gadgets kompatibel. Allerdings können die 65 W Leistung nur komplett über den USB-C1-Anschluss abgerufen werden. USB-C2 bietet noch 30 W, während der USB-A-Anschluss 22,5 W zur Verfügung stellen kann. Werden alle drei Port gleichzeitig genutzt, verteilt sich die Leistung auf 45 W für den USB-C1 und je 7,5 W für USB-C2 und USB-A.

Ugreen gibt dazu an, dass es ein iPhone 15 Pro in 30 Minuten auf 60 % aufladen kann. Ein MacBook Air M2 soll in der selben Zeit auf immerhin 51 % Ladezustand kommen.

Neben schnellen Laden soll die Sicherheit bei der ganzen Nexode RG-Serie im Fokus stehen. So sind die Geräte laut Ugreen aus schwer entflammbaren und langlebigen Materialien gefertigt. Zusätzlich soll das Thermal-Guard-System die Temperatur während des gesamten Ladevorgangs überwachen. Dieses Sicherheitssystem will dabei helfen, potenzielle Probleme wie Kurzschlüsse, Überlastungen und Überspannungen zu vermeiden.

Das Nexode-RG-65-W-Ladegerät ist ab sofort im offiziellen Ugreen-Store und im Ugreen-Amazon-Store (DE/FR/ES/IT) für 49,99 Euro erhältlich.