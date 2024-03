Werbung

Mit ECOVACS ROBOTICS findet sich ein weiterer Hersteller, der sich unter anderem auf Haushaltsrobotik spezialisiert hat. Dieser hat nun seine neue DEEBOT-T30-Serie vorgestellt, welche den DEEBOT T30 OMNI und den DEEBOT T30 PRO OMNI umfasst.

Die DEEBOT-T30-Familie soll speziell mit dem Schwerpunkt der Ecken- und Kantenreinigung konzipiert worden sein. TruEdge Adaptive soll es dem Saugroboter ermöglichen, selbst schwer zu reinigende Bereiche wie Kanten, Ecken und um Tisch- und um Stuhlbeine herum zu reinigen.

Dazu besitzt die Serie einen stufenlos verstellbaren Mopp, um so während des Reinigungsvorgangs stets den richtigen Druck in Ecken ausüben zu können. Die Wischmopps der Roboter fahren automatisch um bis zu 9 mm hoch, sobald sie zur OMNI Station zurückkehren oder einen Teppich erkennen. Active Moisture Mopping befeuchtet den Wischmopp seinerseits kontinuierlich mit Wasser, sodass das Wischergebnis flecken- und streifenfrei sein soll.

Der DEEBOT T30 PRO OMNI verfügt zudem über die Smart Rework-Funktion. Damit will die Station die Verschmutzung der Mopps während der Reinigung erkennen können. So soll je nach Verschmutzungsgrad eine entsprechende Reinigungsstrategie festgelegt und der Boden entweder nur einmal, doppelt oder intensiv gewischt werden.

3D-Algorithmen und mehrere Sensoren sollen den Robotern zudem helfen, sich an Wänden zu orientieren, in engen Räumen zu navigieren und Hindernissen auszuweichen. TrueDetect 3.0 will eine genaue Kartierung der zu reinigenden Wohnung ermöglichen. Dabei sollen sogar Bewegungen des Benutzers antizipiert werden können. Der Motor beider Geräte verfügt über 11.000 Pa. Die ZeroTangle-Brush-Technologie kombiniert eine V-förmige Walzenbürste mit zwei Kammzahnreihen, um das Verknoten von Haaren in den Bürsten verhindern zu können.

Neben einer manuellen Steuerung lässt sich die Bodenreinigung über die ECOVACS-App steuern und ist mit Widgets und der Apple Watch kompatibel. Der T30 PRO OMNI verfügt zusätzlich über die YIKO-Sprachsteuerung. Die OMNI Station der DEEBOT T30 Serie ist mit einer Auto-Empty-Funktion ausgestattet, durch die der Staubbehälter automatisch geleert werden kann. Die Mopps werden in der Station ihrerseits mit 70 °C heißem Wasser gereinigt und anschließend mit Heißluft getrocknet. Die Station selbst will sich ebenfalls durch die automatische Selbstreinigungsfunktion von alleine reinigen können.

Der DEEBOT T30 OMNI wird in der Farbe schwarz zu einer UVP von 899 Euro erhältlich sein, der DEEBOT T30 PRO OMNI zu einer UVP von 999 Euro in den Farben Rosé und Silber. Die Modelle werden ab dem 10. April 2024 bei Amazon, im ECOVACS-Webshop und bei vielen weiteren Händlern verfügbar sein.