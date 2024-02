Werbung

Roborock hat angekündigt, dass der Qrevo MaxV ab dem 4. März verfügbar ist. Das neue Modell der Roborock-Qrevo-Reihe kommt mit zahlreichen Reinigungs- und Selbstwartungsfunktionen auf angeblichem Flaggschiff-Niveau daher.

Hinsichtlich seiner Wischfunktion ist der Qrevo MaxV mit zwei rotierenden Wischmopps ausgestattet, um so auch hartnäckige Verunreinigungen entfernen zu können. Das Mop-System soll hier mit 200 U/min zur gründlichen Reinigung beitragen. Mit dem neuen FlexiArm Design und Edge Mopping System will das sogar eng an Ecken und Kanten gelingen. Einer der Wischmopps soll sich bis auf 1,85 mm an jede Kante heran ausfahren lassen mit einer angegebenen Kantenabdeckung von 98,8 %.

Mit einer Saugkraft von 7.000 Pa soll der Saug-Wisch-Roboter zudem allen Arten von Verschmutzungen beseitigen können. Wie andere Modelle des Herstellers, will der Qrevo MaxV Teppiche erkennen können, um anschließend seinen Doppelmop automatisch um 10 mm anzuheben.

Mit dabei ist außerdem die neue und verbesserte Multifunktions-Dockingstation 2.0 des Qrevo MaxV. Sie dient nicht nur als zentraler Hub für den Saug-Wisch-Roboter, sondern bietet obendrein umfassende Selbstwartungsfunktionen an. So kann die Station die Wischmopps des Qrevo MaxV mit 60 °C heißem Wasser reinigen und anschließend mit 45 °C warmer Luft trocknen. Die Station kann darüber hinaus den Wassertank automatisch befüllen und den gesammelten Staub entleeren. Der Verschmutzungsgrad der Wischmopps soll dazu automatisch überwacht und der Selbstreinigungsvorgang erst gestoppt werden, wenn die Wischmopps wieder sauber sind.

Zudem will der Qrevo MaxV die alltäglichen Reinigungsarbeiten mit dem intelligenten Sprachassistent "Hello Rocky" (keine Internet-Verbindung notwendig) und moderner reaktiver KI-Hinderniserkennung und -vermeidung auf ein neues Level heben können.

Der Roborock Qrevo MaxV ist ab dem 4. März zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 999 Euro verfügbar.